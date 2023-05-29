  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】多行點評績後美團、網易　普遍維持正面評級

29/05/2023

 

 

 

 

 

 

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

117.900

異動股

00981

中芯國際

20.250

異動股

02333

長城汽車

7.960

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 117.900
  • 00981 中芯國際
  • 20.250
  • 02333 長城汽車
  • 7.960
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.230
  • 02162 康諾亞－Ｂ
  • 42.100
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.520
  • 目標︰$14.00
  • 00968 信義光能
  • 8.110
  • 目標︰$8.37
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.840
  • 目標︰$4.40
  • 00836 華潤電力
  • 18.440
  • 目標︰$19.00
  • 00123 越秀地產
  • 8.740
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 318.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 117.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 51.550
  • 00001 長和
  • 48.350
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.520
  • 目標︰$12.50
  • 01530 三生製藥
  • 8.030
  • 目標︰$8.78
  • 00807 上海實業環境
  • 1.210
  • 目標︰$1.65
熱炒概念股
即時重點新聞

29/05/2023 11:30  【香港要聞】李家超:粵港將簽署合作備忘錄，推進養老服務合作

29/05/2023 10:42  【香港要聞】陳茂波下午3時15分見記者，交代第二期消費券詳情

29/05/2023 10:23  《本港樓市》差估署:4月樓價指數按月升0.5%，連升4個月

29/05/2023 09:38  《異動股》美團跌逾2%，首季經調整轉賺近55億人幣大勝預期

29/05/2023 09:24  《中概異動》網易高開逾7%冠藍籌，首季多賺近五成派9.3美仙

29/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７２﹒０５億元，買盈富沽建行

29/05/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】多行點評績後美團、網易，普遍維持正面評級

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》期結日前恒指沽壓沉重難升 美團弱勢現價不宜撈底
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】多行點評績後美團、網易　普遍維持正面評級
人氣文章

新聞>香港要聞

日出康城單位裝修疑打穿主力牆，屋宇署指正調查事件
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！
人氣文章

小薯茶水間

2024年公眾假期｜最新請假攻略出爐！復活節、聖誕節自製長假！邊個月請3日放10日？ 1
人氣文章

主場·日本．Katty

繡球花2023｜日本夏日賞花地圖︰台場花海打卡秘景/夢幻花花玻璃球！邊度睇到心形繡球花？
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

記住這些典型香氣的細節，你也可以成為威士忌專家！
人氣文章

Beauty

520唇膏推介！GUERLAIN柔和莓紅色、Dior鮮艷桃紅Feel Good、Clé de Peau鮮莓色，為情人送上甜蜜愛意
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

品牌換設計師就如吃生菜：將目標放在沒設計背景的名人明星身上，真的行得通？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
About Dried Fruits：乾果真的是高糖嗎？可否取代新鮮水果？跟這兩個方法吃就不怕！
人氣文章
天生「鞋抽面」可能係面部畸形？研究：矯正手術愈早做愈好，助長期改善口腔、身心健康
人氣文章
運動前攝取咖啡因，有助提升燃燒脂肪率？空腹飲會傷胃嗎？這2類人並不適合
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2023 13:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2023 13:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2023 13:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/05/2023 12:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/05/2023
《午市前瞻》期結日前恒指沽壓沉重難升 美團弱勢現價不宜撈底
人氣文章大行報告29/05/2023
【大行炒D乜】多行點評績後美團、網易　普遍維持正面評級
人氣文章香港要聞29/05/2023
日出康城單位裝修疑打穿主力牆，屋宇署指正調查事件
人氣文章財經熱話29/05/2023
【車企大戰】比亞迪遭舉報連跌4日　惟回落至200元才可考慮
人氣文章開市Good Morning29/05/2023
溫傑：三大因令市場聚焦息口變化　料恒指本周走18600點-19672點
人氣文章國際動態29/05/2023
【大國博弈】美商務部長:不會容忍中國封殺美光，與盟國合作應對
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金