【大行炒D乜】多行點評績後美團、網易 普遍維持正面評級
29/05/2023
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2023 13:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2023 13:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2023 13:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/05/2023 12:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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