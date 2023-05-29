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社聯X數碼港合力推動社福界數碼轉型　共創雙嬴

29/05/2023

　　數碼港與社聯攜手合辦《社聯 x 數碼港－社創及科技對話及交流》跨界別交流會日前圓滿舉行，活動邀得12間從事教育科技、醫療保健科技、數碼娛樂等數碼港初創，與超過100位社福機構代表交流，他們分別來自逾40間從事與兒童及青少年、家庭、復康等相關服務的機構。交流會針對3個範疇，包括特殊學習需要（SEN）、精神健康，及以STEM（科學、科技、工程及數學）活動推動社創（SocTech）發展，針對業界痛點及創科需求提供改善方案。

 

超過100位社福機構代表參與數碼港與社聯攜手合辦的《社聯 x 數碼港－社創及科技對話及交流》跨界別交流會。

 

　　數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑及香港社會服務聯會資訊科技資源中心署理總經理何美儀相信，創新科技對改善社福服務能起重要作用，是次交流會有助推動社福界數碼轉型，同時促進智慧生活與智慧城市的構建。

 

促成「SocTech」社創及科技生態圈

 

　　數碼港一直積極為本港金融業推動數碼轉型，成績有目共睹，今次希望與社福界合作，與社聯首次以互動模式合辦交流會，現場有數碼港初創展示其解決方案及分享，社福機構代表亦作深度討論。

 

　　數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑表示，近年社創科技需求殷切，是次交流會有望促成更多創科成果落地，「數碼港的初創一直研發和推出不少嶄新創科產品和服務，可針對特殊學習需要、心理或精神健康等提供解決方案。透過是次創科與社福業界跨界交流及合作，讓不同界別的社福界工作者與初創直接對話。在討論環節中，前線人員提出服務痛點及需求，初創則分享研發相關技術時所遇到的掣肘和困難，彼此更進一步加強聯繫，攜手推動社創科技的支援與發展。」

 

　　他相信概念驗證既有助前線人員掌握相關科技及趨勢從而解決社會痛點，也可讓社會服務更精準到位，讓老中青都能受惠。同時間地讓科技進一步應用於社區，服務普羅大眾，長遠而言也是推展智慧生活、智慧城市的重要一步要促進「SocTech」社創及科技生態圈形成，搭建雙方業界人士與持份者的交流平台更是重中之中。

 

數碼港鼓勵社福界透過開展一些概念驗證 (Proof of Concepts) 的合作，積極與初創公司攜手嘗試把創新科技應用到實際場景。

 

 社創數碼轉型讓服務更到位

 

　　香港社會服務聯會資訊科技資源中心署理總經理何美儀認為，過往社福界創科發展較多應用於長者及復康服務，隨著疫情幾年，有特殊學習及精神健康需要的個案急升，傳統模式亦未能應付。何美儀指︰「數碼港的初創科技現成到位，為社福機構提供即時的解決方案，毋須再待開發。在瞬息萬變的社會，現今的社福前線工作人員需要利用創新思維帶動社創活動，社區服務正正需要創新思維才能與時並進，期望日後社區能孕育更多新思維的社創項目，藉此解決求助人士的生活需要。」何美儀指，是次交流會目的是讓業界同工認識不同社創產品，務求提供更到位服務。而社聯亦會提供支援及配合，讓科技提升社福服務。

 

香港社會服務聯會資訊科技資源中心署理總經理何美儀，認為科技是橋樑，透過社創數碼轉型，能夠令業界與受助者快速地連結在一起。

 

藉交流會了解NGO需要　提供貼心創科服務

 

　　交流會邀請多家數碼港初創企業分享，貝智人工智能（Bridge AI）首席執行官黃俊文是分享嘉賓之一。Bridge AI 以AI技術為SEN學童設計個別化教育計劃（IEP系統），原本使用對象是專業言語治療師、職業治療師及物理治療師，但自疫情爆發後，黃俊文更將目標對象擴展至家長、社會服務機構及特殊學校老師，讓他們利用系統在家進行訓練，從而協助SEN學童學習。

 

黃俊文認為本港有不少初創公司，但往往缺乏平台認識社會服務機構，而社會服務機構亦對創科技術抱有積極正面態度，透過今次交流會，初創公司能夠更直接地介紹創科產品，並且了解業內人士需要，得著甚多，未來冀能提供更符合SEN學童教學需要的創科服務。

 

Bridge AI 首席執行官黃俊文相信初創公司的產品，有助建立特殊教育支援生態圈，為社福界工作者提供更符合教學需要的服務。

 

期待創科及社福業界更多跨界交流合作

　　利用科技支援特殊教育需要，致力建構緊密互聯的智能SEN生態圈是Snaildy樂旼共融教育創辦人兼營運總監羅偉業的初心，透過設立校內管理系統支援教職員處理SEN工作，全方位減輕老師有關SEN文書及行政的壓力，務求令教職員有更多時間專注於教學工作上，在行政、教學、生活三者中取得平衡。透過是次交流會，羅偉業認識到多個大型社會服務機構，認為對初創公司是非常難得的機會，亦有助他了解前線服務人員的需求，以進一步完善系統提供的服務，他期待未來有更多同類型交流會出現。

 

Snaildy創辦人兼營運總監羅偉業認為，交流會能讓他認識不同社會服務機構，將產品推廣至社福界是非常難得的機會。


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