  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】C919大飛機商用　劍指航空供應鏈

29/05/2023

　　夏日蓬勃旅行季開啟之際，「中國造」大飛機C919周日(28日)圓滿執飛上海-北京商業首航，周一(29日)再投入上海-成都常態航班運營。從2007年項目立項，到2017年首次上天，再到去年底交付東航，中國在高鐵、電動車、可再生能源三大產業全面領先之後，兩大「卡脖子」領域－－芯片和大飛機，借中國商飛的窄體飛機打開一角突破。而相比爭議C919的「國產化率」，建立、穩定、升級航空供應鏈才是重點。



數以萬億美元級市場



　　4.36億、4.88億、5.51億、6.11億、6.59億，說的是疫情爆發前五年(2015-2019)，國內民航旅客年度客運量的井噴式增長。盡管中國民航局預計2023年客運量僅恢復至4.6億人次，但未來全球航空市場增長前景毋庸置疑。

 

 

 C919周日(28日)圓滿執飛上海-北京商業首航。


　　看看剛奪得「人口第一大國」的印度，其最大財團塔塔旗下Air India，2月接連宣布訂購470架波音及空客飛機，及與CFM國際(美國通用、法國賽峰合作公司)簽署史上最大800台LEAP發動機採購協議。至於中國，波音去年底預計，未來20年將需要約8500架新飛機；而中國商飛更將數量預測指向9284架。

 


　　面對此數以萬億美元級市場，在空客、波音「雙寡頭」之外，有望在2041年問鼎全球最大單一航空市場的中國，謀求成為第三勢力，徹底扭轉「造不如買、買不如租」邏輯，可謂順理成章。



全球產能臨巨大瓶頸



　　今年預計引進4架C919的東航，月初已首次試飛了第二架C919；海航4月亦宣布為旗下烏魯木齊航空及金鵬航空訂購60架C919。據估算，中國商飛已公開的來自航空公司、飛機租賃公司的訂單逾1100架。

 

 中國商飛下一目標是C929寬體客機。


　　由此而來的問題是，當波音、空客雙雙因發動機供應巨大瓶頸而延遲交付(LEAP發動機積壓訂單據報已逾萬台)，同樣仰仗CFM提供LEAP-X1C型渦扇發動機的C919，未來產能能否匹配海量需求？相比波音、空客去年分別交付480架、661架飛機，預計今年分別交付575架、750架，中國商飛的最新說法是，產量提升將是一個緩慢過程，「第一年交付量不會太多(比如有10架的話)，後年再進一步提升。」

 


　　GE Aerospace首席執行官Larry Culp早前就稱，瓶頸涉及勞動力、零部件、原材料持續短缺。例如，巴菲特斥資321億美元收購的Precision Castparts為LEAP發動機提供重要鑄件，GKN Aerospace為國產CJ1000發動機提供低壓渦輪軸。而此正正是中國發展大飛機的真正意義所在－－以大飛機項目帶動一系列供應鏈，為複雜系統乃至發動機等高端裝備製造突破，創造運用場景和商用市場。

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

115.400

異動股

00981

中芯國際

20.000

異動股

02333

長城汽車

7.880

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 115.800
  • 00981 中芯國際
  • 20.050
  • 02333 長城汽車
  • 7.880
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.180
  • 02162 康諾亞－Ｂ
  • 39.750
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.500
  • 目標︰$14.00
  • 00968 信義光能
  • 8.020
  • 目標︰$8.37
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.830
  • 目標︰$4.40
  • 00836 華潤電力
  • 18.420
  • 目標︰$19.00
  • 00123 越秀地產
  • 8.600
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 313.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 115.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 51.200
  • 00941 中國移動
  • 63.800
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.500
  • 目標︰$12.50
  • 01530 三生製藥
  • 8.000
  • 目標︰$8.78
  • 00807 上海實業環境
  • 1.210
  • 目標︰$1.65
熱炒概念股
即時重點新聞

29/05/2023 12:07  恒指半日跌49點報18697，美團舜宇齊跌6%，網易升8%

29/05/2023 11:30  【香港要聞】李家超:粵港將簽署合作備忘錄，推進養老服務合作

29/05/2023 10:42  【香港要聞】陳茂波下午3時15分見記者，交代第二期消費券詳情

29/05/2023 10:23  《本港樓市》差估署:4月樓價指數按月升0.5%，連升4個月

29/05/2023 09:38  《異動股》美團跌逾2%，首季經調整轉賺近55億人幣大勝預期

29/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７２﹒０５億元，買盈富沽建行

29/05/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】多行點評績後美團、網易，普遍維持正面評級

29/05/2023 12:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８３２４，隔夜拆息較上日升１００基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】C919大飛機商用　劍指航空供應鏈
人氣文章

新聞>財經熱話

美團網易季績勝預期惟大行看法迥異　股價榮辱互見應如何部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》期結日前恒指沽壓沉重難升 美團弱勢現價不宜撈底
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

Google AI反擊戰！Bard用圖片答問題，Google搜尋直接生成答案！會損害全球網站利益？
人氣文章

娛樂情報

無綫自組男團 Super Tiger變棄將？ 曾志偉否認撼鏡仔
人氣文章

娛樂情報

暈倒撼地變血面 黃紫恩手術留疤恐毀容
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

笑看人生的背後，只因看透了世事的荒謬！馮永基：「活著的價值取決於怎麼選擇。」
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：作為當代藝術投資新手，是一擲千金，還是分散投資？為何日韓藝術家作品更容易在未來轉售？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

溫裕紅逝世 —— 綠葉演員一樣是演員
健康好人生 Health Channel
人氣文章
馬拉松學員受訓期間突暈倒，無呼吸無心跳卻起死回生？全靠天時、地理、人和！
人氣文章
長假期唔願瞓其實係報復式熬夜？5大問題check「睡眠拖延症」！必學自救4招，白天「偷懶」都有幫助？
人氣文章
私院引入新一代微笑矯視！9成人可重拾完美1.0視力！手術時間僅10秒！精準度更高
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2023 14:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2023 14:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2023 14:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/05/2023 14:26
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS29/05/2023
【FOCUS】C919大飛機商用　劍指航空供應鏈
人氣文章財經熱話29/05/2023
美團網易季績勝預期惟大行看法迥異　股價榮辱互見應如何部署？
人氣文章國際動態29/05/2023
阿根廷經濟部長本周前往中國磋商貨幣互換協議
人氣文章財經熱話29/05/2023
《午市前瞻》期結日前恒指沽壓沉重難升 美團弱勢現價不宜撈底
人氣文章大行報告29/05/2023
【大行炒D乜】多行點評績後美團、網易　普遍維持正面評級
人氣文章香港要聞29/05/2023
日出康城單位裝修疑打穿主力牆，屋宇署指正調查事件
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金