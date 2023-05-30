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【虛幣世界】分析指短線比特幣持有者將獲利賣出

30/05/2023

　　根據區塊鏈分析公司Glassnode的數據，比特幣短期持有者(STH)花費成本利潤比(SOPR)的7日移動平均線最近回升至1以上。Blockware Solutions分析師表示，在短暫的比特幣虧損走勢之後，STH-SOPR現在回到了1以上，這對近期價格走勢有利，因為它表明短期持有者投降，即賣出獲利。


　　加密基金管理公司BitBull Capital的首席執行官Joe DiPasquale相信，比特幣在25000美元左右獲得支撐，並在今天反彈前盤整了大約兩週，這一走勢是否會持續到3萬美元還有待觀察，但預計市場領導者將在短期內再次測試該關鍵阻力位。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27712.75元，跌0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1892.29元，跌0.02%；艾達幣報0.3793元，升0.19%；瑞波幣報0.4937元，跌0.18%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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