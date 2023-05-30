中特估獲大摩唱好 股價經調整可再部署？邊個板塊最值博？

港股持續尋底，加上官媒為「中特估」(中國特色估值體系)概念降溫，之前炒高的「中特估」股份回調不少，股息率變得更吸引，其中息高估值低的內銀股昨日(29日)逆市造好，惜受人民幣持續貶值影響，今日(30日)再度回跌。不過，大摩近日指「中特估」獲市場重大關注，料可受惠潛在國企改革，薦買四大國有銀行及三大中資電訊股等，不知可否重新部署呢？

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大摩：中特估股份受惠潛在國企改革 難解釋估值大折讓

摩根士丹利發表最新報告指，中證監主席易會滿去年11月首次提出探索中國特色的估值體系(中特估)，以驅動國企估值重評，此後中特估獲市場重大關注，特別是A股市場。自去年末季以來，指數編製公司亦推出多種以國企為主題的指數。此外，內地政府有更大需要利用國企資產槓桿，以促進內地經濟向內需方向再平衡，並減少由愈發不可持續的信貸驅動增長所帶來的風險。在人口加速老化及全球經濟加快放緩下，國企可協助承受更多社會保障系統負擔，以及促進生產力增長。

大摩又指，過去10年國企在內地股市的身影顯著收縮，而近年以市值佔比及數量計有穩定跡象，以A股+H股及美國上市ADR市值合計，國企對中國股市佔比仍有約一半，惟國企主導板塊估值過去10年較新興市場及全球同業分別折讓12%及29%，而國企改革是多年投資主題，基本面難以完全解釋估值折讓。最受惠潛在國企改革，以及與海外同業有最大幅度估值折讓的板塊將最受關注，其中金融股可吼中行(03988)、農行(01288)、建行(00939)及工行(01398)等，電訊股可吼中移動(00941)、中電信(00728)及中聯通(00762)，能源股推薦中石油(00857)，公用股推薦潤電(00836)。

摩通：電訊股近期調整可趁機吸 電力股未升完首選潤電

提到電訊股，摩通近日發表報告指，在國企改革方面，在岸投資者預計電訊商會有更好的財務狀況和股東回報。而自5月初以來，中資電訊股已調整8%至12%，原因包括年初至今升浪後回調、市場憂慮近期內地雲計算市場價格競爭。不過，中資電訊商仍維持全年雲計算收入目標不變，近期股價調整是吸納作長線投資良機，維持中移動及中電信「增持」評級，目標價分別為75元及5元；前者防禦性相對較高，股息率為8%，具吸引力，後者在營運商中擁有最廣泛的雲業務敞口。





另摩通指，昨日(29日)內地電力股股價上升，因有消息稱內地動力煤全面跌穿每噸900元人民幣關口，是近兩年最低水平，再加上庫存增加和進口煤炭價格退潮，可能增加投資者對今年電力公司盈利強勁反彈的信心。因此，即使今年以來內地電力股已升超過25%，但仍有上升空間，催化劑包括強勁的上半年盈利表現和夏季利用率回升，首選潤電，因為估值具吸引力，2023年預測市帳率為1倍，且是電力市場改革中的長期贏家。

黃瑋傑：人幣貶值不會持久 內銀息高估值低值博

輝立證券董事黃瑋傑在「中特估」股份中較看好內銀股，他於今日《開市Good Morning》節目指，今次人民幣貶值因內地經濟數據轉弱，以及因美國6月可能再加息令美元走強，但這兩個因素都會變，若美國6月只加多一次息甚或最終不加息，美元應會轉弱，加上內地可能會推出政策支持經濟，兩者均可減輕人民幣貶值壓力，因此內銀股值博。而除股息率吸引外，內銀亦為「中特估」主力股份，不止估值低，四大行市帳率僅0.4倍，息率也高達8、9厘，極具估值提升條件。

黃瑋傑續指，近期「中特估」股份只是升得多抖抖氣，應未完全炒完，往後應會翻炒。就算「中特估」不再翻炒，始終內銀估值低、息率高，相對安全，即使下跌也是慢慢跌，有位止蝕，不似AI股大上大落。其中中行3.1元可先買第一注，跌至3元可再加注。

官媒：非每間中字頭公司市值都被低估 中金：高股息是估值修復推力

雖然部分「中特估」股份獲大行唱好，但要留意上周有官媒繼續為「中特估」降溫，發文稱人們對於「具有中國特色的估值體系」有誤解，以為搞「中特估」就是把大型國有控股上市公司的估值拉起來，惟並非每一家「中字頭」上市公司的市值都是被低估的，每家公司因基本面不同而呈現不同的市值偏離度。其他誤解還包括「中特估」缺乏理論基礎和市場基礎，只強調中國市場和中國企業的獨有優勢，很可能與全球估值體系相悖。



《上證報》則引述分析指，「中特估」概念不斷發酵的同時，高股息策略悄然佔據市場，成為投資主線。文章引述中金公司認為，高股息是本輪「中特估」估值修復行情的重要推力，未來隨著部分因素變化，高股息風格或仍有超額收益。中郵證券表示，「中特估」背景下的高股息策略將迎來轉機，更具投資價值。股息率本質上是估值類指標，與其他估值指標一樣會存在「低估值陷阱」。「中特估」能為高股息策略提供估值安全墊，也能提升企業的分紅意願。



今日「中特估」股份普遍下跌。內銀股方面，中行半日跌1.27%收報3.1元，建行跌1.37%報5.05元，農行跌1.97%報2.98元，工行跌1.18%報4.2元。至於中資電訊股，中移動跌0.78%報63.5元，中聯通跌0.51%報5.8元，惟中電信升1.01%報4元。石油股方面，中海油(00883)跌0.65%報12.32元，中石化(00386)跌0.39%報5.1元，惟中石油升0.75%報5.38元。中資電力股方面，潤電跌1.09%報18.22元，中國電力(02380)跌3.21%報3.02元，華能國電(00902)跌1.35%報5.12元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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