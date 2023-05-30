  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大摩降本地地產股目標價　網易獲各大行看好

30/05/2023

 

 

 

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

113.200

異動股

01024

快手－Ｗ

52.200

異動股

02333

長城汽車

8.010

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 113.300
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.250
  • 02333 長城汽車
  • 8.010
  • 02382 舜宇光學科技
  • 75.250
  • 01211 比亞迪股份
  • 232.600
股份推介
  • 01448 福壽園
  • 5.760
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.380
  • 目標︰$14.00
  • 00968 信義光能
  • 7.870
  • 目標︰$8.37
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.700
  • 目標︰$4.40
  • 00836 華潤電力
  • 18.240
  • 目標︰$19.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 310.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 113.300
  • 00941 中國移動
  • 63.600
  • 00388 香港交易所
  • 284.000
報章貼士
  • 00552 中國通信服務
  • 3.800
  • 目標︰--
  • 01876 百威亞太
  • 19.820
  • 目標︰$24.40
  • 01448 福壽園
  • 5.760
  • 目標︰$8.60
熱炒概念股
即時重點新聞

30/05/2023 10:55  李家超:香港會按亞太經合組織規則出席會議，規管眾籌仍需時處理

30/05/2023 09:23  【聚焦人幣】人幣中間價大跌243點報7.0818，刷半年新低

30/05/2023 09:22  恒指高開23點報18574，恒隆地產升3%，中芯漲1.5%

30/05/2023 07:50  《國金頭條》陣亡將士紀念日美股休市，眾院周二討論債限協議

30/05/2023 08:05  《神州頭條》財經報章頭版摘要:人行精準滴灌，資金面穩跨月無虞

30/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒３１億元，買美團沽騰訊

30/05/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】大摩、富瑞跟進本地地產股，中信里昂降小鵬至３９

30/05/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８３１８，隔夜拆息較上日回跌至４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【科技股】科技股績後走勢分歧　部署首選百度原因為何？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大摩降本地地產股目標價　網易獲各大行看好
人氣文章

新聞>中國故事

據報馬斯克本周將到訪中國，料與高級官員會晤
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】C919大飛機商用　劍指航空供應鏈
人氣文章

智城物語．方展策

AI發展太快惹恐慌！歐盟、加拿大搶先全球立法規管！OpenAI建議華府成立專責監管機構
人氣文章

娛樂情報

《造星V》魏念恩靈堂送別已故女友 與家屬零交流
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

出發到西澳羅特尼斯島！感受小島大自然靈氣、與人氣Quokka合照！必嘗鮮美蟹肉意粉、入住海邊希臘風度假村
人氣文章

ChatENT．月巴氏

溫裕紅逝世 —— 綠葉演員一樣是演員
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

About Dried Fruits：乾果真的是高糖嗎？可否取代新鮮水果？跟這兩個方法吃就不怕！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
示範單位變激情戰場？想著和她在豪華大宅享魚水之歡，卻栽在浴室花灑頭上？
人氣文章
長假期唔願瞓其實係報復式熬夜？5大問題check「睡眠拖延症」！必學自救4招，白天「偷懶」都有幫助？
人氣文章
逾3成港人抑鬱焦慮，31至40歲最重災！有OL每周失眠4日影響情緒！可以點改善？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2023 12:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2023 12:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2023 12:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/05/2023 11:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態30/05/2023
美國國防部:兩國防長新加坡會晤請求遭北京拒絕
人氣文章財經熱話30/05/2023
【科技股】科技股績後走勢分歧　部署首選百度原因為何？
人氣文章大行報告30/05/2023
【大行炒D乜】大摩降本地地產股目標價　網易獲各大行看好
人氣文章中國故事30/05/2023
據報馬斯克本周將到訪中國，料與高級官員會晤
人氣文章開市Good Morning30/05/2023
港股失黃金比率第一個位　展跌浪向18200點邁進
人氣文章財經熱話30/05/2023
【虛幣世界】分析指短線比特幣持有者將獲利賣出
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金