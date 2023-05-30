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油價平穩三桶油抗跌力強　中海油獲中金祝福可看高一線？

30/05/2023

　　美國國會與白宮達成債務上限原則性協議，美國作為全球最大經濟體及石油消耗國，市場憧憬其經濟及原油需求前景向好，國際油價連續第二天上漲。雖然油價仍可能受聯儲局繼續加息影響，近日又傳出沙特與俄羅斯出現分歧，令油組減產政策不明朗，但油價近期走勢平穩，「三桶油」在港股市況欠佳下抗跌力看來亦較強，其中中海油(00883)近日指公司港股估值被低估，會視乎股價進行回購，並獲中金唱好，予目標價14元，或可看高一線。

 

(中海油網頁視頻截圖)

 

美債務上限談判達協議　惟聯儲局或繼續加息

 

　　美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫於周日(28日)達成債務上限原則性協議，計劃明日(31日)交由國會表決，市場憧憬當地經濟及原油需求前景向好，刺激兩大期油上周五(26日)收高約1%，昨日(29日)紐約期油再升0.5%，收報每桶73.04美元；倫敦布蘭特期油亦升0.15%，收報每桶77.07美元。

 

　　不過，美國上周五(26日)公布的4月PCE升幅擴大，由於通脹仍高企，聯儲局可能繼續加息，進而打擊經濟並拖累原油需求。本周五(6月2日)美國將公布5月非農就業報告，經濟師預測，5月新增18萬個就業職位，少於上個月的25.3萬個，失業率預計將從3.4%升至3.5%。目前芝商所的美聯儲觀測工具顯示，6月美聯儲會議加息0.25厘的機率升至66.42%。

 

　　另外，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)將於周日(6月4日)舉行會議，OPEC+內部不和的消息令減產政策不明朗。消息指，沙特阿拉伯與俄羅斯因在石油減產問題上的分歧而關係緊張，沙特認為，俄羅斯持續向市場供應大量低價石油，這破壞了沙特政府提振油價的努力。

 

因應油價震盪上行　機構料內地今上調成品油價格    


　　另方面，內地油價調價視窗今日(30日)凌晨開啟。據內地媒體報道，機構預計本輪成品油價格或將上漲。機構測算，截至昨日此輪成品油調價周期第9個工作日，參考原油品種均價為每桶74.36美元，變化率為2.29%，預計內地汽油、柴油上調幅度約為每噸100元人民幣，折合汽油、柴油每升上調0.1元人民幣左右。若本輪成品油價格上漲，將是今年以來第4次上調。

 

　　內地成品油價格上調預期背後，是近期國際油價整體呈現震盪上漲行情，紐約期油最高逼近每桶75美元關鍵位置。卓創資訊分析師楊霞稱，一方面沙特口頭提振油價，宣稱不排除進一步減產來促使油價穩定，給予市場信心；另方面，美國原油庫存意外大降，市場對夏季需求高峰存在向好預期。


　　值得一提，上周末至昨日是美國陣亡將士紀念日3天連假，全美各地機場及公路出現大批旅客跟車潮，估計出遊人潮將創下後疫情時期新高，專家預計今年夏天美國旅遊潮會大爆發，刺激民眾出門旅遊一大誘因就是油價穩定，很多人會選擇自駕出遊。

中海油：公司港股估值被低估　視乎股價進行回購

 

　　中海油上周在深圳及珠海舉行資本市場調研及媒體參觀活動，相關負責人表示，公司A股自上市以來股價表現良好，但在港股估值一直受到低估，當中有兩個原因，分別為港股表現不好，以及在受到美國政府制裁後，公司的股東結構有重大變化，在2020年底美國政府制裁前，歐洲及美國的投資者佔逾75%整體流動股份，但現時歐美資金「基本上都退乾淨」，流通股股東主要以亞太區為主，當中很大一部分是境內投資者，相信「中特估(中國特色估值體系)」將利好作為央企的中海油，需在監管機構、公司及投資者共同努力下提高公司價值，除早前公司全年派息比率指引將不低於40%外，也會視乎股價水平進行回購。


　　他又提及，公司一直以來著重價值創造，股本回報率(ROE)跟其他行業相比，維持在非常好的水平，在油氣行業內也領先其他公司。公司目標2025年海上原油產量上產6000萬噸，並保持長期穩產，天然氣上產350億方，亦會力爭實現2025年國內天然氣總產量佔比超過30%的目標。中海油今年目標資本開支仍為1000億至1100億人民幣，產量目標6.5億至6.6億桶油當量，並預計有9個新項目投產，至於併購油氣項目則看好現時海外熱門地方如中東、中亞及南美。

 

中金：中海油產量增長兼成本控制良好　予目標價14元

 

　　中金近日發表報告指，中海油的產量增長戰略一直是加大國際產量增長和提高天然氣產量。從區域劃分，渤海的石油產量整體穩定，天然氣和凝析油是未來較為有潛力的增產項目；南海的石油探明率依然較低，儲量接替率大於3，且輕油質地較易開採。中海油在開採難度加大情況下，桶油成本持續下行，而在調研中發現公司成本管控能力良好。中金維持對中海油今明兩年的盈利預測不變，當前H股股價對應今明兩年預測市盈率各4倍。公司實現產量增長及成本控制雙重目標，維持「跑贏行業」評級和目標價14元，現時估值仍具吸引力。

 

葉尚志：油價跌極有限　中海油12元以下可吸

 

　　第一上海首席策略師葉尚志表示，石油股在市況不濟下值得吸納，「三桶油」估值都不高，其中中海油市盈率低於5倍，中石油(00857)亦僅6倍，中石化(00386)則為7倍，中海油近期股價回落較多只因之前創新高，12元以下可買入。至於油價，預計下跌空間有限，因60美元已是美國頁岩油成本底線，紐約期油一旦跌穿70美元，美國可能會增加儲備。另料沙特和俄羅斯只是討價還價，油組仍會象徵式減產，但為免影響國內出口，不會大幅減產。

 

　　中海油今日收市跌0.81%報12.3元，中石油升0.19%報5.35元，中石化跌0.59%報5.09元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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