《神州經脈》離岸人幣曾穿7.1 神舟十六成功升空 馬斯克訪華

市場預期中國製造業數據疲弱，削弱了美國債務上限協議帶來的積極情緒，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早（30日）高開65點子後升勢漸弱，其後一度倒跌逾200點逼近7.10關口，臨近收盤跌幅有所收窄，最終收報7.0901，較上個交易日4時30分收盤價跌114點子，續創2022年11月30日以來半年新低。離岸人民幣兌美元（CNH）早盤曾失守7.10關，為去年11月來首次。

神舟十六號發射圓滿成功。（AP圖片）

今日人民幣兌一美元中間價報7.0818，較上個交易日跌243點子，刷自去年12月1日以來半年新低，上個交易日報7.0575。

人民幣盤中重挫拖累A股行情，滬綜指午後跌幅曾擴大至超過1%，低見3186.63點，不過尾段北上資金由流出轉為流入，腦機接口概念受資金瘋狂炒作，地產股跌轉升，金融股揚，滬綜指全日收升0.09%，報3224.21點，深成指揚0.44%，創業板指升0.67%。

股市表現反覆，兩市全日成交9332億元（人民幣．下同），按日升1.3%，陸股通錄得淨流入6.5億元。

今日新聞精選

1. 美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）29日表示，國防部長奧斯汀提出本周末在新加坡第20屆香格里拉對話會期間與中國國防部長李尚福會面的要求，已經被北京正式拒絕。中國外交部發言人毛寧30日回應稱，當前中美兩軍對話面臨困難的原因「美方是清楚的」，要求美方立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。據《彭博》日前報道，中國曾就會面要求指出，如果美方不取消2018年頒布的對李尚福的制裁措施，李尚福與奧斯汀的地位將不對等。

2. 搭載神舟十六號載人飛船的長征二號F遙十六運載火箭，30日早上9時31分在酒泉衛星發射中心成功發射。神舟十六號載人飛船隨後與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。神舟十六號入軌後，於發射約7小時後與中國太空站天和核心艙徑向端口自主快速交會對接，形成三艙三船組合體。3名航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮將進入天和核心艙，與神舟十五號3名航天員費俊龍、鄧清明、張陸會師，進行為期近一周的交接，而這也是中國太空站第二次有兩個乘組在軌交接。

3. 據《路透》引述目擊者指出，特斯拉CEO馬斯克的私人飛機30日降落北京。稍早《路透》報道，馬斯克擬本周訪問中國，將是其三年來首次訪華。中國外交部發言人毛寧就馬斯克訪華的消息回應稱，中方一向歡迎包括馬斯克在內的各國工商界人士訪華，更好地了解中國，推進互利合作，樂見外資企業在華投資興業，深耕中國市場，共享發展機遇。《彭博》引述知情人士表示，馬斯克或可能與中國國務院總理李強會面，討論特斯拉的完全自動駕駛技術，並將視察特斯拉上海廠。特斯拉尋求把全自駕技術引入中國。

4. 北京海關關長張格萍在中關村論壇重大科技成果專場發布會上宣布，北京中關村綜合保稅區正式獲國務院批復同意設立。社保基金會則宣布設立「社保基金中關村自主創新專項基金」，首期規模50億元。另外，腦機接口在今年北京中關村論壇上成為關鍵詞，多家國內腦機領域企業帶來了自己的產品，包括腦控打字系統、腦控復健設備、輔助睡眠的腦機設備以及能夠監測佩戴人精神狀態的安全帽等。內媒引述國際市場研究機構數據顯示，全球腦機接口的市場規模在2021年達到15億美元，預計到2027年，全球市場規模將達33億美元。

5. 內媒引述代理報道，收到國內航空公司通知，將於6月下調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準，其中成人旅客800公里或以下航線每位旅客收取20元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取30元，較目前的燃油附加費徵收標準分別降10元和30元。這是國內航線燃油附加費今年第三次下調。今年1月5日和4月5日，燃油附加費兩次下調，比去年底的徵收標準減半。

6. 武漢市財政局在媒體上發布公告公開催收借款，引起市場關注。《第一財經》引述一位負責暫付款清理的地方財政人士報道，這與地方政府應財政部要求在年內清理2018年前財政暫付款有關，與當地財政困難亦有一定關係，惟有些歷史借款很難追回，事實上已是壞帳，最終在履行必要的追繳程序後，如果仍收不回，只能核銷。有專家預計，今年更多地方會加快完成這項工作。

7. 內地多家銀行加大對信用卡資金用途的管控力度。據內媒《第一財經》不完全統計，近期海口農商行、北京銀行、光大銀行等多家銀行均對信用卡業務有新整治動作，資金用途規範為階段性重點，旨在制止資金流入一些與套現交易較為密切的領域。其中廣發銀行的公告相對其去年的同類公告，首次提出信用卡資金不得用於購買彩票、賭博等行為條款，包括要求信用卡資金不得用於房地產(如支付買樓首期、買車位、繳納房產稅等)、投資理財、償還債務(如償還信用卡、貸款、借唄、微粒貸等欠款)等，否則可能導致交易失敗，持卡人更將被採取限制交易、降額、停卡、終止分期等措施。

8. 恒大汽車旗下電動車品牌恒馳在微博宣布，恒馳汽車天津工廠已於5月23日全面復產。恒馳汽車總裁劉永灼表示，公司將全力加快「恒馳5」的生產及交付，並持續推進後續車型的研發生產，將企業做大做強，為濱海新區乃至天津市的經濟發展作出應有貢獻。恒馳又透露，天津市濱海新區區委副書記、區長單澤峰5月29日帶隊到恒馳汽車天津工廠開展調研服務，強調全力支持企業發展壯大，不斷激發新能源汽車產業發展新活力。

撰文：經濟通中國組

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