行會通過5間巴士公司加價，平均加3.9%至7%

行政長官會同行政會議通過5間專營巴士公司的加價申請，加幅由3.9%至7%不等，新票價將於下月18日實施。政府表示，大約87%的乘客每程須多付的車費不超過0.5元，而近乎全部乘客每程要多付的車費都不超過1元。



在計及隧道費基金後，九巴實際平均加3.9%；龍運巴士加4.2%；城巴及新巴的市區線實際平均加4.9%；而城巴的機場線平均加4.2%。至於新大嶼山巴士加價7%。



政府發言人表示，巴士服務與民生息息相關，政府一如以往以審慎的態度處理加價申請。政府理解專營巴士營辦商需要維持財務穩健，以繼續按商業原則經營，提高效率和成本效益，但政府有責任嚴格把關，對加價申請作全面評估，考慮公眾的接受程度和負擔能力。



發言人續指，連同政府運用隧道費基金紓緩票價加幅，今次加幅已控制在較溫和的水平，在獲批加價後，專營巴士公司應繼續投放資源改善巴士服務，包括改善乘客設施及安全設備、轉型至零排放巴士車隊，並繼續通過改善薪酬待遇及工作環境以吸引和挽留人才。

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