【虛幣世界】投資者關注債限問題，比特幣再跌穿28000美元

消息指，早前美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫達成協議將債務上限暫停至2025年1月1日，並防止國家最早在6月違約後，比特幣價格在周日突破28000 美元，這意味著美國財政部可能會發行約1萬億美元的債券來補充其財政部的資金。



Oanda高級市場分析師Edward Moya認為，通常情況下，當政府發行債務使其債務佔GDP的比例處於接近危險水平時，這對加密貨幣來說應該是個好消息，但太多的加密貨幣公司可能會在明年處理困難融資問題。目前比特幣則跌穿28000美元水平，反映投資者仍然保守。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報27712.75元，跌0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1892.29元，跌0.02%；艾達幣報0.3793元，升0.19%；瑞波幣報0.4937元，跌0.18%。



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