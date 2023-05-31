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《午市前瞻》恒指或下試17700 東方海外縱已超賣仍不宜沾手

31/05/2023

恒生指數半日收報18178，跌417點或2.25%，主板成交527.83億元。恒生中國企業指數報6135，跌147點或2.35%。恒生科技指數報3610，跌91點或2.47%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);美團收報110.9元，跌5.5元或4.72%，成交37.91億元;騰訊控股收報311元，跌5.2元或1.64%，成交27.96億元;阿里巴巴-SW收報76.65元，跌2.15元或2.73%，成交19.86億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

 

(東方海外網頁截圖)

 

溫鋼城：內地5月PMI遜預期  引發資金外流


　　恒指今日低開180點，報18415。隔晚在美上市中概科技股表現低迷，相關股份在港股的表現同樣不濟。網易(09999)低開4.09%，報133.8元；美團低開3.69%，報1121.1元；京東集團(09618)低開3%，報126.1元。在內地公布5月製造業採購經理指數(PMI)後，科技及內房股跌勢加劇，拖累恒指曾跌逾450點至18100附近。


　　iFAST Global Markets溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地4月PMI表現已欠佳，5月PMI又遜於預期的49.5%，而且連續第三個月下跌，引起市場對經濟復甦進度放緩的憂慮，A股應聲下跌，資金不斷流出。他又指，芝商所的FedWatch工具顯示，美國聯儲局下個月加息的機率提升至68.8%，在內憂外患夾擊下，科技股首當其衝，導致港股弱勢未止。他預期，恒指短線會繼續回調，若然18000關口都守不住，將下試17700。


經濟數據拖低航運股表現


　　波羅的海乾散貨指數繼續下跌，最新跌49點或4.18%，報1123，一星期計跌16.69%，整個5月以來跌28.74%。航運股頹勢持續，東方海外(00316)曾跌逾3%，中遠海控(01919)更一度跌逾4%。


　　溫鋼城表示，內地經濟數據未有好轉，進出口貿易表現亦遜色，反映經濟景氣尚未回復，市場預期經濟前景較黯淡，航運價格難升，航運股自難逃一劫。他提到，東方海外的股息較吸引，但除淨後已缺乏催化劑，股價已持續多天受制10及20天線，短線很大機會下試85至90元。他強調，即使東方海外已跌至嚴重超賣水平，惟航運業仍處於調整階段，股價較難出現強勁反彈，無貨者不宜沾手。

 

東方海外自4月高見137.03元後回落，至今累跌逾三成。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中遠海控5月上旬高見8.3元後回落，今早失守250天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

太平洋航運3月高見3.42元後下跌，5月中失守250天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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