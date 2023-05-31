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平保35年不變經營理念：在創新中求發展

31/05/2023

今年是中國平安保險集團成立35周年，從最初打破中國保險業壟斷，成為第一家股份制保險企業，到今天發展成為市值萬億的綜合金融集團，平保一直不變的經營理念是：在競爭中求生存，在創新中求發展，建立競爭壁壘，以專業創造價值，實現客戶價值最大化。

近20年來，平保各項經營指標保持穩健增長，其中總資產及淨利潤年均複合增長率分別為24%及22%。2022年總營收超過1.11萬億元，客戶規模2.27億，每6個中國人中就有1位是平保的客戶。

平保1988年成立於蛇口，從無到有、從小到大，發展歷程可分為四個十年，每一步都是創新發展的體現。第一個十年打破市場獨家壟斷的局面，從財產保險起步，搭建市場體制；之後為國內首家引進外資高盛和摩根士丹利的金融機構，並開創國內個人壽險業務先河。

第二個十年順應國民財富增值需求，專注保險經營，同時探索綜合金融，拓展銀行及資產管理，第一家建立大型綜合後援中心，提供一站式的金融產品和創新服務。第三個十年專注於數字化創新，通過投資科技賦能金融主業，提升客戶服務品質和效率。

步入第四個十年，積極回應健康中國戰略、應對老齡化社會，創新“綜合金融+醫療健康”發展戰略，致力於成為最專業的金融顧問、家庭醫生和養老管家。

 

專業，讓每個家庭擁有平安

 

行業探路者和引領者

平保在整個行業中能維持穩健經營，得益於其“一個客戶、多種產品、一站式服務”的創新綜合金融模式優勢，有效滿足客戶的不同金融服務需求。與此同時，綜合金融模式可以分散經營風險，抵禦市場和行業波動週期、平滑整體業績。

醫療健康養老是保險業產業鏈條的延伸，也是保險行業轉型的關鍵。平保是行業內首創“保險+服務”理念，建設保險+“健康管理”、“居家養老”、“高端養老”生態系統。

目前平保已構建線上和線下的醫療健康服務網絡，組建自有醫生團隊近4000人，外部簽約醫生近5萬人，自有三甲╱級醫院6家，合作醫院數超1萬家，已實現國內百強醫院和三甲醫院100%合作覆蓋，合作健康管理機構數超10萬家，合作藥店數達22.4萬家。

平保的居家養老服務提供500多種不同醫療健康和生活服務，其中的智能管家不但可以提供生活助手、智慧物聯、音視頻問診等健康管理服務，還能密切監測居家老人的體征、行為和環境，及時排查、監測老人意外跌倒、睡眠品質、日常運動量等指標，監測空氣品質、燃氣洩漏等。一旦發現異常，可第一時間聯繫到子女、緊急連絡人和真人管家，發出預警警報。

國內居家養老市場是一個非常新的業務領域，平保推出居家養老服務一年，已覆蓋 47個城市，超1萬名客戶開啟服務體驗。平保35年來秉持的就是一種創新中求發展的經營理念，平保既是行業的探路者，也是行業的引領者。

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