華泰宣布成為認股證發行商 首批六款產品六月六號掛牌

華泰國際1獲香港交易所授權成為認股證（「窩輪」）發行商，代號為“HU”。首六款華泰認股證產品將於二零二三年六月六日首次掛牌，掛鉤股份包括恒生指數(HSI)、騰訊(0700.HK)、美團(3690.HK) 、阿里巴巴(9988.HK) 、滙豐(0005.HK) 及中移動(0941.HK)。

華泰國際股權衍生品部窩輪主管曹卓源稱，今次選擇最熱門的六個股份，相關產品的流通量佔到窩輪市場的 70% 以上。希望由第一日開始，就為香港投資者送上豐富的產品組合，協助投資者平衡持倉控制風險，緊接著亦將為投資者帶來更多選擇。又笑稱 “六”寓意六六大順，好意頭希望為投資者錦上添花，招財納福。

踏入二零二三年，環球經濟市場不確定性及波動性增大。特別是憂慮通脹壓力，全球範圍快速持續加息，引致美國和歐洲銀行業衝擊性破產。 同樣地，中國內地經濟增長及中美關係的不確定性，亦令港股承受壓力。 市場氣氛轉淡，許多投資者持觀望態度。不過，展望下半年，有分析師表示利率可能接近峰值，或為投資者提供重返市場的良機。投資者可以利用窩輪產品平衡持倉，對沖投資風險，或者利用小注資金去捕捉波幅放大收益。

曹卓源稱，公司將提供公平透明的定價，在投資者服務方面樹立新標杆。 此外亦會致力為投資者提供更深入及專業的教育服務，令投資者在波動市況下做出更理性的決策。他希望通過與投資者建立有意義和有價值的雙贏關係，令華泰窩輪成為他們可以信任和依賴的投資工具，為投資者保駕護航，在波動市況中持盈保泰。

華泰將成為香港第十七家認股證市場參與者。作為近年來發展最迅速、穩健的在港中資券商之一，公司計劃針對更多在香港上市公司股份發行窩輪，並會盡快部署推出牛熊證，為投資者提供更多選擇。

如欲瞭解更多相關資訊，可瀏覽華泰認股證網站 https://warrants.htsc.com.hk/ 搜尋詳盡認股證資訊。

1華泰金融控股(香港)有限公司為權證及╱或牛熊證的發行人及流通量提供者，是華泰國際金融控股有限公司的全資子公司。

*投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失，往績數字並非未來表現的指標。投資前應先閱讀有關產品的發售文件、財務及相關的風險聲明，並應就本身的財政、其他狀況及需要詳細考慮並考慮決定投資是否切合本身特定的投資需要。若有需要更應諮詢獨立之法律、稅務、財政及其他專業意見，方可作出有關投資決定。

(資料及相片由客戶提供)

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