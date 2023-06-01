美國眾議院通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解
01/06/2023
美國眾議院以314票支持，117反對，通過總統拜登和共和黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。消息傳出後，亞洲股市反應不一，日本、澳洲股市上行，南韓、中國股市維持跌勢。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
01/06/2023
美國眾議院以314票支持，117反對，通過總統拜登和共和黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。消息傳出後，亞洲股市反應不一，日本、澳洲股市上行，南韓、中國股市維持跌勢。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 11:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 11:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/06/2023 11:31
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