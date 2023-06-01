馬斯克再次成為全球首富，身家超越LV的阿爾諾
01/06/2023
馬斯克重奪全球首富頭銜，身家為1923億美元，超越阿爾諾的1866億美元。
LVMH的股價在巴黎股市交易中下跌2.6%後，行政總裁阿爾諾的身家縮水，被馬斯克超越。
分析指，隨著經濟增長放緩的跡象愈來愈多，市場對奢侈品行業的信心開始消退。自4月以來，LVMH的股價已下跌約10%。
撰文：經濟通市場國金組
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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馬斯克重奪全球首富頭銜，身家為1923億美元，超越阿爾諾的1866億美元。
LVMH的股價在巴黎股市交易中下跌2.6%後，行政總裁阿爾諾的身家縮水，被馬斯克超越。
分析指，隨著經濟增長放緩的跡象愈來愈多，市場對奢侈品行業的信心開始消退。自4月以來，LVMH的股價已下跌約10%。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 16:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 16:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 16:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/06/2023 16:05
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