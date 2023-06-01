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馬斯克再次成為全球首富，身家超越LV的阿爾諾

01/06/2023

　　馬斯克重奪全球首富頭銜，身家為1923億美元，超越阿爾諾的1866億美元。


　　LVMH的股價在巴黎股市交易中下跌2.6%後，行政總裁阿爾諾的身家縮水，被馬斯克超越。


　　分析指，隨著經濟增長放緩的跡象愈來愈多，市場對奢侈品行業的信心開始消退。自4月以來，LVMH的股價已下跌約10%。

 

撰文：經濟通市場國金組

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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