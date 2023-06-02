【虛幣世界】比特幣徘徊27000美元，5月份整體下跌

投資者憂慮美國通脹問題，比特幣及以太幣於5月份整體下跌，是2023年首個下跌的月份，其中比特幣徘徊於27000美元，CoinDesk指數研究負責人Todd Groth分析指，廣泛CMI下跌了約2%至3%，考慮到這些資產在歷史基礎上的移動走勢，這確實是一個波動的月份，現在，市場正在尋找下一個可以推動幣價向上的催化劑。



機構加密管理平台Hashnote的首席執行官Leo Mizuhara預計，加密市場「躲過一劫」，這要歸功於債務上限危機的解決，以及亞洲尤其是香港對數字資產的日益歡迎，特別亞洲市場努力為散戶投資者創造更容易的機會。他預計目前比特幣不會出現巨大突破，並將目前的市場停滯與2019年投資者從長期熊市中恢復過來進行比較。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報26791.80元，跌0.10%(24小時比較．下同)；以太幣現報1864.45，升0.14%；艾達幣報0.3655元，升0.30%；瑞波幣報0.5120元，升1.08%。



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