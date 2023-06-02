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比亞迪理想上月銷售佳　蔚來小鵬失色惟獲大行力撐　新能源車可以點揀？

02/06/2023

　　內地新能源車企齊公布5月銷售成績，其中比亞迪(01211)繼續一騎絕塵，5月銷量按年增1.09倍至約24萬輛，今年前5月累計銷量達100.26萬輛，成為首家銷量破百萬新能源車企。「造車新勢力」中，理想汽車(02015)已將蔚來(09866)和小鵬(09868)遠遠甩在身後，理想5月新車交付按年增1.46倍至2.83萬輛，蔚來卻只交付6155輛，按年及按月均下跌，小鵬交付亦按年跌25.9%至7506輛，蔚來及小鵬銷售亦已被廣汽(02238)旗下埃安及哪吒汽車等新勢力爬頭，在行業淘汰賽中正處下風，但有大行仍然力撐，加上整個行業有回暖跡象，兩股今日(2日)仍可造好，其中小鵬半日更升8%，不知新能源車股可以點揀呢？

 

(比亞迪網頁截圖)

 

比亞迪5月銷量按年增1.09倍　惟大摩僅予目標價215元

 

　　比亞迪5月汽車銷量約24.02萬輛，按年增長1.09倍，全部來自新能源汽車，未售燃油汽車。今年首5個月汽車銷量約100.26萬輛，按年升95.68%。5月海外銷售新能源乘用車合計1.02萬輛。值得一提，在3月的業績發布會上，比亞迪董事長王傳福表示，比亞迪今年銷量目標300萬輛起步，爭取翻倍增長到360萬輛，比亞迪現已達年度銷售目標的三分一。此外，近日印尼最大出租車運營商Blue Bird透露，將向比亞迪採購佔其新增車隊80%數量的電動車；由於低成本車型更受青睞，Blue Bird正重新評估特斯拉(Tesla)的訂單。

 

　　摩根士丹利發表研究報告指，比亞迪5月新能源車銷量按年升1.09倍，可能受黃金周假期以及新車型組合推動。比亞迪海外銷量按月跌31%，年初至今跌至1.02萬輛的低水平。而集團在推出DM-i冠軍版系列後，次季的客流量和訂單量都明顯增加，關注宋DM-i冠軍版以及即將推出的宋L能否讓其抵禦同行的減價以及季節性影響，使第三季的單月銷量可推高至30萬輛，予目標價215元及「與大市同步」評級。

 

理想5月交付按年增1.46倍　瑞信：料今年盈利能力創新高

 

　　理想汽車5月共交付新車約2.83萬輛，按年增長146%，繼續刷新單月交付紀錄，且已連續3個月交付超2萬輛，同時理想L7連續兩個月交付量破萬。截至5月，理想汽車累計交付量約36.39萬輛。董事長兼CEO李想表示，5月理想汽車的營業收入超過100億人民幣，這是公司歷史上第一次實現了百億級的月收入，也為2023年突破1000億人民幣的營業收入目標奠定堅實基礎。

 

　　瑞信指，理想汽車5月交付量按年增1.46倍，創歷史新高，符合該行預期。考慮到集團更大的規模，以及鋰價按季下跌，預期今年盈利能力將創歷史新高，可望錄得盈利正數。管理層公布5月淨收入超過100億人民幣，為實現全年的1000億元目標奠定穩健基礎，全年銷量目標則超過28.3萬輛。集團預期今年6月交付量可達3萬輛；第二季整體銷量會按季增加60%至8.4萬輛，乃季度銷量新高，亦高於集團7.6萬至8.1萬輛的預期。鑑於理想汽車強勁的銷量和盈利能力，以及市區自動駕駛項目的進展，將理想和小鵬汽車列為國內汽車行業的重點推介，予理想美股目標價38美元，維持「優於大市」評級。

 

蔚來5月交付按年減12.4%按月跌7.6%　大摩仍籲增持

 

　　蔚來5月交付6155輛汽車，比去年同期減少12.37%，按月亦下降7.6%。今年5個月累計交付約4.39萬輛汽車，同比增長15.8%，而截至5月止累計交付量約33.34萬輛。蔚來指，在5月24日，在中國推出智能電動全能SUV全新ES6，並於翌日開始交付。此外，中型智能電動旅行車ET5 Touring將於本月上市，並開始向用戶交付，旗艦SUV全新ES8也將於6月下旬開始交付。

 

　　摩根士丹利指，蔚來5月銷量按年跌12%至6155輛的嚴峻水平，而SUV銷量則按月增40%至2396輛，主要由全新的ES6出貨量上升推動。4至5月的累積銷量達1.28萬輛，佔該行次季銷量預期的61%至67%。蔚來將於6月公布首季業績，屆時將有更多有關ES6訂單情況的資訊，公司需要更多ES6的訂單來恢復市場信心，以及激發市場對新型號ET5的信心，該型號將於今年第三季推出，予美股目標價12美元及「增持」評級。

 

小鵬5月交付按年跌25.9%按月增6%　瑞信：交付量勝預期

 

　　小鵬汽車5月共交付7506輛新車，雖然按月增長6%，但相比去年同期的1.01萬輛，按年下滑25.87%。今年前5月，小鵬汽車交付量僅為3.28萬輛。不過，小鵬稱，P7i交付量環比大幅增長，本月P7i交付速度將進一步提升，而全新小鵬超智駕轎跑SUV-G6將於今年6月9日開啟預售，屆時展車也將到店。

 

　　瑞信指，小鵬汽車5月交付量按月增長6%至7506輛，超出該行及市場預期，公司旗下的P7i智能轎跑將在6月進一步加快交付，公司預計旗下G6智駕轎跑SUV將成為價格範圍在20萬至30萬人民幣中新能源SUV市場上最受歡迎的暢銷車型之一，維持美股目標價14.5美元及「優於大市」評級。

埃安5月銷量增逾倍達4.5萬輛　零跑交付增20%至1.2萬輛


　　除了理想汽車，其他造車新勢力也不可忽視，緊隨比亞迪之後銷量最好的是廣汽旗下埃安，其5月銷量達4.5萬輛，再創單月銷售新高，按年增長114%，按月增長10%。今年頭5月，埃安累計銷量已達16.63萬輛，同比增長119%。

 

　　此外，零跑汽車(09863)5月交付量升至1.21萬輛，按年增長19.8%，按月增長38%。此外，哪吒汽車5月全系交付1.3萬輛，同比增長18%。而吉利(00175)旗下極氪5月也交付8678輛，按年增長100%，按月增長7.1%。

乘聯會：5月首28日新能源車零售增82%　中信證券料市場下半年企穩


　　另值得一提，5月2日，特斯拉中國Model 3車型的起售價上調至23.19萬人民幣，Model Y車型的起售價上調至26.39萬人民幣，業內普遍認為，這在一定程度上反映中國新能源汽車市場需求回暖。另據乘聯會日前發布數據顯示，5月1至28日，全國新能源車市場零售48.3萬輛，同比去年同期增長82%；今年以來累計零售232.6萬輛，同比增長43%。


　　中信證券認為，隨著上半年車企價格戰、補貼退坡影響逐步轉弱，內地新能源汽車市場有望在今年下半年企穩。東吳證券也指，3月大部分新能源產業鏈廠商排產有所恢復，行業4至6月有望逐步復甦，6月有望完全恢復正常。

溫鋼城：蔚來表現令人失望揸唔過　比亞迪220元可吸

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指內地新能源車行業進入淘汰戰很正常，好似美國當年在汽車年代也曾有過百間車廠，現時大車廠就只剩3間。內地車廠要不被淘汰每月汽車交付至少要有1萬架，蔚來卻只賣出幾千架，小鵬表現亦麻麻，相信很長時間都未能賺錢。其中蔚來表現尤其令人失望，之前在汽車設計上可能出問題發生意外，管理層最近可能又因造車方面「諗唔掂」而搞甚麼理財業務，小鵬反而還有心搞好軟件等，若持有蔚來要特別小心。

 

　　溫鋼城又指，電動車股首選仍為比亞迪，無論汽車性能、電池及技術全都超班，法拉利也沒法比，如果嫌入場費高可揀理想汽車。現時雖出現「BAT」(比亞迪、埃安、特斯拉)這新名詞，但比亞迪車款比特斯拉多，且特斯拉只可在美股買恐要「捱眼瞓」。比亞迪近期股價於50天線約230元有支持，近期也沒有股神再沽貨消息，股神持股也已跌至9.87%，影響愈來愈小，市場亦已充分預期他最終必沽清。比亞迪最理想買入價是200元，但未必見到，短期如有機會跌至220元已可開始趁低吸納。而比亞迪PE(市盈率)19.75倍，PEG(市盈率相對盈利增長比率)只有0.43倍，處於非常低的水平。

 

　　比亞迪半日升3.16%收報241.8元，理想汽車升6.14%報117.5元，小鵬升7.9%報32.8元，蔚來升3.17%報60.3元，零跑升1.32%報34.55元，吉利升4.88%報9.45元，廣汽升2.86%報4.67元，長汽(02333)升5.32%報8.31元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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