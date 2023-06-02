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溫鋼城：港股具備反彈條件　惟幅度有限　料18800點阻力大

02/06/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股上日（1日）反覆偏軟，日內雖曾彈逾230點，惟尾市無力收跌17點，幸成交回升至1200億之上，或是大市超賣反彈之兆？恒指現具備反彈條件嗎？投資者已恢復重新入市信心？嗶哩嗶哩(09626)首季經調整淨虧損收窄至10.29億人民幣，毛利率亦由16%提高至22%，惟暫時仍處蝕錢階段，不宜過入放大業績利好？遊戲分項收入錄雙位數跌幅，反映此為業務痛點？集團大力支持科技類用戶創作，對提升B站形象及收入有多大幫助？多間車企陸續公布5月汽車交付量，當中以比亞迪(01211)及理想汽車(02015)續帶領行業，上月交付量均錄按年逾倍升幅，而蔚來(09866)及小鵬(09868)按年齊錄雙位數足跌幅，行業下半年已由「價格戰」惡化至「淘汰戰」？未到年底恐已有車企犧牲？

 

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