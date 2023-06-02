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《午市前瞻》環球市場氣氛並未真正轉向 龍湖績佳惟樓市未轉勢

02/06/2023

　　恒生指數半日收報18883，升666點或3.66%，主板成交623.09億元。恒生中國企業指數報6409，升260點或4.23%。恒生科技指數報3806，升175點或4.84%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報331元，升15.6元或4.95%，成交46.94億元;阿里巴巴-SW收報82.1元，升4.8元或6.21%，成交24.11億元;美團收報119.1元，升6.3元或5.59%，成交23.93億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(龍湖網頁截圖)

 

曾永堅：恒指破19000亦未算轉勢

 

　　隔晚美股先跌後升，港股今早大幅高開349點，盤中美國參議院通過暫停債務上限法案，恒指升幅擴大至超過650點。科技股延續升勢領升大市，跌殘的消費及內房股趁勢大幅反彈。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，美國兩會通過債限議案緩解環球市場憂慮，但短線利好作用未必能一舉吸引資金大手入市。


　　曾永堅提到，市場目前仍關注本月中聯儲局會否進一步加息，雖然近期多名官員放風支持暫停加息，但整體市場對加息預期仍未有一致共識。同時市場關注美國下半年的衰退風險，目前尚未有數據消除相關憂慮；故他認為，單憑債限議案通過，難以提升市場風險胃納。

 

　　回到港股方面，除了外圍因素，內地經濟復甦的延續力度亦是市場焦點。近期內地公布經濟數據有明顯放緩跡象，尤其所謂「樓市小陽春」無以為繼，消費市場及出口前景不明朗，人民幣弱勢亦拖累經濟復甦進程。故此，曾永堅認為，即使恒指上破18800甚至試破19000，都未能輕言已全面轉勢，仍有待內地經濟數據進一步改善才真正有利港股。

 

內房股有資金平倉帶動股價


　　大市回升，低殘的內房股大幅反彈，早前弱勢龍湖(00960)及碧服(06098)大升超過一成。曾永堅回顧過去兩個月，實力較強的內房股都面對大幅調整，主要受到沽空及衍生工具等主導走勢。今日市況偏強，故相關資金平倉帶動升幅亦屬合理。

 

　　他指出，諸如龍湖及越地(00123)等穩健內房股大幅調整後，估值的確吸引。然而，即使個別股份自身業務良好，但市場仍憂慮內地整體樓市走勢並未止跌回穩，故仍難以吸引長線投資者撈底。以目前龍湖反彈強勢，短線暫時觀望能否重上20天線約18.4元。

 

龍湖近日持續處於嚴重超賣水平，今早大幅反彈逾10%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

碧桂園服務今早低見8.55元後迅速回升，最多升近11%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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