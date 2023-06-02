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《嚟緊炒D乜》蔚來下周派發季度業績　中長線目標價105銀

02/06/2023

　　蔚來(09866)將於下周五(9日)公布截至今年3月31日止首季度業績，蔚來主要從事設計、開發、製造及銷售智能電動汽車。

 

(蔚來網頁截圖)


　　蔚來公布，5月交付6155輛汽車，比去年同期減少12.37%，有關交付包括2396輛高端智能電動SUV以及3759輛高端智能電動轎車，而今年5個月累計交付約4.39萬輛汽車，同比增長15.8%，而截至5月止累計交付量約33.34萬輛。


5月汽車銷量跌12%　大摩力撐薦買


　　摩根士丹利發表研究報告指，蔚來汽車5月的銷量按年跌12%至6155輛的嚴峻水平，而SUV銷量則按月增40%至2396輛，主要由全新的ES6出貨量上升推動。4至5月的累積銷量達1.28萬輛，佔該行次季銷量預期的61%至67%。大摩予蔚來美股目標價12美元，評級「增持」。


　　蔚來截至2022年12月31日止年度業績虧損擴大，錄得虧損145.59億人仔，每股虧損8.89元人仔。2021年度則虧損約105.72億人仔。集團指，2022年虧損包括因回購蔚來中國股權導致產生可贖回非控制權益贖回價值增值的虧損65.87億人仔。至於非公認會計準則的經調整淨虧損增至121億人仔。


　　期內，營業額增長36.3%至492.69億人仔。整體毛利減少24.6%至51.44億人仔，毛利率減少8.4個百分點至10.4%。年內，集團交付12.2萬輛汽車，增長34%；佔總營業額92.4%的汽車銷售，營業額增長37.2%至455.07億人仔，毛利率則減少6.4個百分點至13.7%；其他銷售之營業額增長26.8%至37.62億人仔。


　　於2022年12月31日，集團之現金及現金等價物為198.88億人仔，受限制現金31.54億人仔，短期投資結餘191.71億人仔，借款總額161.63億人仔，另有經營租賃負債75.43億人仔。


　　技術走勢方面，該股走勢近日反覆向下，日線圖顯示現低高腳雙底回升形態，9RSI回升至46水平，錢駿建議現水平60.7銀買入，首站挑戰75銀，中長線以105銀為最終獲利目標，跌穿55銀止蝕。

 

蔚來今日(2日)升3.85%收報60.7銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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