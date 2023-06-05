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【虛幣世界】比特幣徘徊於27000美元，市場對新一輪通脹感憂慮

05/06/2023

　　加密貨幣於假期期間持平，其中比特幣徘徊於27000美元，分析指投資者對新一輪通脹擔憂的不安和騷動，Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，在忙於債務限制協議的忙碌一周之後，比特幣保持穩定，但市場正觀察近期美國就業報告，其中招聘和裁員數據正在爭持，同時立法者逐步弄清楚如何監管加密貨幣，包括《證券澄清法》的討論可能會澄清某些加密貨幣是否為未註冊證券。


　　另外，對於加息問題，Edward Moya指出，美聯儲面臨6月加息的艱難決定，可能受到即將到來的供應管理協會(ISM)和5月消費者價格指數的影響指數發布，但美聯儲應該非常清楚，他們還沒有完成加息，當中經濟數據並沒有顯示下半年衰退的信號出現。　　


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27090.46元，跌0.091%(24小時比較．下同)；以太幣現報1884.87，跌0.27%；艾達幣報0.37773元，跌0.01%；瑞波幣報0.5387元，升0.52%。
　
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