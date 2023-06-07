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2024/25年將會係加密貨幣嘅黃金時代，點樣喺今年把握呢個大好機會？

07/06/2023

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眾所周知，加密貨幣喺2024/25年將會有一個十分大嘅利好消息，呢個利好消息將會刺激到加密貨幣，令幣價不斷上升，就係每四年一度嘅加密貨幣減產渝！呢次減產將預計會為加密貨幣市場帶來牛市，所以唔少機構同國家政府都趁著呢段時間不停吸納加密貨幣，香港就係一個最好例子。最近香港已宣佈會為加密貨幣Web3.0出一分力，除咗大力推動加密貨幣之外，仲會實施一連串嘅監管措施，令加密貨幣可以喺香港穩定發展，吸納更多世界各地嘅投資者前來香港呢個國際金融城市。

 

睇緊這篇文章的讀者，2023年絕對係大家不能錯失嘅機會！根據以往經驗，喺牛市開啟之前會有大約一整年嘅調整時間，係一個好機會俾大家去買貨同準備資金入場。錯過上次牛市嘅朋友唔使灰心，今次機會正正就喺大家眼前。大家可以參考而家比特幣嘅幣價，依然徘徊喺20,000至30,000之間，呢個價錢對於普遍投資者嚟講，個人認為絕對係一個可以買入的位置。之前都有講過去到真正牛市嘅比特幣，係會突破69,000美金以上，所以在30000樓下嘅比特幣，大家見到嘅話可以好好考慮，保守估計會有一倍嘅升幅！

 

一去到比特幣減半，成件事就會行得比大家想像中快好多。唔想到時見到比特幣嘅價格每日飆升，後悔莫及，就由而家開始做好準備啦！

 

ktclub-footer

 

關於KT Club

 

KT Club由朱公子於2021年成立，主力提供加密貨幣場外交易服務以及提供加密貨幣教學服務。致力打造便捷，安全，實惠的線下加密貨幣買賣，定期舉辦新手教學講座，一對一專人教學，按客戶所需訂製個人化投資教學。客戶可隨時聯絡我們的專業團隊進行諮詢對話，全港獨有7×24服務，客戶無需親身到門市亦可隨時隨地享受安全、快速的加密貨幣買賣。本公司總部位於尖沙咀中港城，目前正在大力擴展，版圖將遍佈全港十八區，為更多客戶提供便利。我們的專業團隊擁有多年投資加密貨幣的經驗，熟悉市場運作流程，緊貼行內資訊，為一眾客戶帶來豐富的加密貨幣知識。

 

公子會地址：
尖沙咀中港城1座1705室
天后蘋果商場53號舖
荃灣南豐中心1501A室

 

Instagram:  
https://instagram.com/kt.club_otc/

 

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