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美國共和黨議員籲制裁長鑫存儲，報復中國對美光禁令

05/06/2023

　　據《彭博》報道，美國兩位共和黨議員敦促拜登政府通過制裁中國半導體公司長鑫存儲，以反擊中國針對美國晶片製造商美光科技的禁令。


　　眾議院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)以及中國共產黨問題專責委員會主席加拉格爾(Mike Gallagher)要求美國商務部長雷蒙多，將長鑫存儲技術有限公司列入受限實體名單，並與日本和南韓合作，以確保日本和南韓公司不會拿走美光在中國的市場份額。


　　他們表示，現在是時候讓美國與盟友一起堅定地抵制中國的經濟脅迫。美國政府再也不能袖手旁觀，因為中國有選擇地針對美國及其盟國的實體，以恫嚇美方的企業、損害美方的經濟安全為目標。
　
被認為用於軍事和監控用途，長鑫存儲:是錯誤的
　
　　這兩位議員指出，長鑫存儲的產品普遍被認為用於軍事和監控用途，並且該公司與和中國政府及軍方有關聯的實體存在共同投資。長鑫存儲發言人回應稱，關於長鑫存儲參與國家安全相關活動或與中國軍方有關係的說法是錯誤的。


　　長鑫存儲是中國領先的記憶晶片製造商，與美光是競爭對手。據《路透》早前引述知情人士稱，中國晶片製造商長鑫存儲技術有限公司(CXMT)已任命投資銀行中金公司(03908)(滬:601995)和中信建投證券(06066)(滬:601066)，作為其計劃的國內首次公開發行(IPO)的保薦人。《彭博》在4月報道指出，長鑫存儲擬今年內於上交所科創板IPO上市，IPO目標估值將超過145億美元。

 

撰文：經濟通中國組

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