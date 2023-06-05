李強:延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策
05/06/2023
國務院總理李強2日主持召開國務院常務會議，會議指出要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，進一步優化產業布局，加強動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關，構建「車能路雲」融合發展的產業生態，構建高質量充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。
聚焦企業反映的突出問題，加快推出政策措施
會議強調，要把打造市場化、法治化、國際化營商環境擺在重要位置，聚焦企業反映的突出問題，在放寬市場准入、促進公平競爭、保護知識產權、建設統一大市場等方面，分批次加快推出政策措施，著力強化服務意識，打通政策落實堵點。
提高對學前教育投入比重
會議討論並原則通過《中華人民共和國學前教育法(草案)》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，要加強財政投入保障，提高對學前教育投入比重，加大對農村地區、民族地區傾斜力度，增加學前學位供給，促進學前教育事業普及普惠、安全優質發展。要根據新型城鎮化進程和學齡人口變動趨勢，科學規劃學前教育資源配置，加強財政投入保障，促進學前教育事業普及普惠、安全優質發展。
撰文：經濟通中國組
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