陳茂波:重申無意調整辣招，擬為首置市民再放寬按揭成數

財政司司長陳茂波表示，暫時無意調整樓市「辣招」，但會密切留意樓市，在可行情況下，考慮為首次置業市民再放寬按揭成數比例，又指政府推出樓市「辣招」後，炒風並不熾熱，但房屋供應仍然相對有限下，要優先照顧本地市民置業需要。





物業不是用作炒賣，供應偏緊會優先照顧自住需要



對於有議員促請撤銷「辣招」，陳茂波出席立法會財經事務委員會時表示，發展商大約有1.8萬個住宅單位已落成但仍未推售，而去年全年成交量達4.5萬伙，若將去年成交量和發展商的貨尾單位數目相加，合共有6.3萬伙，比之前一年的7.5萬伙少，亦是2013年以來最少。他指出，去年本港經濟不佳及息口上升，置業人士或會較謹慎，當樓市一旦恢復至較正常的環境，私樓供應的增量可能亦只有數千伙，強調物業是用作居住，不是用作炒賣，在供應偏緊時，政府要優先照顧自住需要。



暫未考慮為來港人才提供分階段退回印花稅措施



至於選委界蘇長荣和保險界陳健波關注搶人才措施對本地樓市的影響，陳茂波表示，相信人才來港短中期對資產市場影響不大，當中租務市場會因而較暢旺，但購買市場由於仍有需求管理措施，來港人士置業要動用的資金不少，相信初期置業的比例不會太高，強調當局會謹慎行事，避免樓市飛升。



對於選委界尚海龍建議為來港人才提供分階段退回印花稅的措施，陳茂波指，暫時未有相關考慮。

撰文：經濟通採訪組

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