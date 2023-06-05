平機會呼籲勿將精神病與暴力掛勾，若煽動歧視或違法

鑽石山荷里活廣場上周五(2日)發生兇殺案，疑兇有精神病紀錄。平等機會委員會行政總監朱崇文今日在電台節目上表示，不希望公眾將精神病與暴力掛勾，而環境亦是影響病情的重要因素之一，形容公眾不應「火上加油」，應協助患者融入社會。他又說，事件發生後，於網上觀察到標籤精神病人的情況增加，提醒如若煽動他人歧視患者，有機會觸犯歧視條例。





被告還柙小欖精神病院



39歲男疑犯司徒成光，被控謀殺26歲及22歲女子，今早在觀塘裁判法院提堂。控方申請被告毋需答辯，署理主任裁判官鄭紀航將案押後至6月19日再訊，期間索取被告精神科報告，以判斷被告是否適合答辯。被告還柙小欖精神病院。



精神健康服務人手嚴重不足，倡檢視公私營合作空間



行政長官李家超早前表示，政府將提出加強四方面工作，包括盡快召開精神健康諮詢委員會會議等。精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱在同一節目表示，會議自2017年起已提出精神健康服務人手嚴重不足，包括精神病醫生及職業治療師等，雖然情況有局部改善，但整體而言仍未能應付需求，建議當局檢視公私營合作空間，短期內改善人手不足問題。



他又強調今次個案屬少數例子，絕大部分患者復康後生活如常，希望大眾不要標籤精神病患者。

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