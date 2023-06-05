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《神州經脈》財新服務業PMI佳　人幣即期大跌　A股成交一周低

05/06/2023

 　　今日（5日）公布的5月財新中國服務業PMI錄得57.1，較4月上升0.7個百分點，為2020年12月以來次高，僅低於今年3月。不過，就業形勢仍顯嚴峻，市場信心亦待增強。滬綜指今早小幅高開0.05%後窄幅上落，午後曾倒跌0.3%，惟接近收市時再度轉升，最終全日小升0.07%，收報3232.44點，深成指則跌0.47%，創業板指回吐1.39%。

 

5月財新服務業PMI錄得57.1，較4月升0.7個百分點，為2020年12月以來次高。（AP圖片）

 

　　外資上周通過陸股通大幅流入逾85億元（人民幣．下同），流入額為4個月之高，惟今日轉為流走逾12億元。兩市成交8738億元，較上個交易日（2日）減少逾7%，成交創逾一周新低。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1185，較上個交易日4時30分收盤價大跌435點子，續刷2022年11月30日以來新低，全日在7.0920至7.1213之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0904，較上個交易日升35點子，兩連升，上個交易日報7.0939。

 

今日新聞精選

 

1. 內地地方財政困局頻現，地方債務風險引發市場關注。官媒《新華社》發文引述財政部相關負責人表示，中國政府債務率不高，地方政府債務主要是分布不均勻，有的地方債務風險較高，還本付息壓力較大，中央對地方轉移支付預算正按規定抓緊下達，並已督促有關地方切實承擔主體責任。中國財政狀況健康安全，為應對風險留出足夠空間。

 

2. 防疫措施優化後，服務業供需持續改善。今日公布的5月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得57.1，較4月上升0.7個百分點，為2020年12月以來次高，僅低於今年3月。此前公布的財新中國製造業PMI回升1.4個百分點至50.9，時隔兩個月重回擴張區間；受兩大行業景氣度向好的拉動，5月財新中國綜合PMI上升2個百分點至55.6，創2021年以來新高，顯示中國企業生產經營活動加速擴張。

 

3. 青島2日推出一系列樓市新政，包括放鬆新建商品房及二手房限購，調低非限購區域的首付比例，以及再鼓勵帶押過戶，試點推行棚改房票，以支持剛需、改善需求，引發市場關注。天風證券分析預料，隨著第二季度城市房地產市場基本面復甦放緩，預計深圳、濟南、武漢、惠州、嘉興等城市有望跟進青島的樓市新政，推動城市更新，加速局部庫存去化。

 

4. 湖北發布官方微信日前發布消息稱，有網友詢問武漢市相關部門能否引進迪士尼樂園？而武漢市蔡甸區回覆稱，武漢市商務局剛剛與迪士尼展開初步洽談，努力推動達成項目落戶意向，目標選址區域包括蔡甸、黃陂等區，蔡甸區會努力向上級部門爭取洽談機會。不過，當相關話題火爆之後，湖北發布刪掉該條消息。對此，上海迪士尼度假區公共事務與傳訊副總裁Murray King（王凱）回應稱，「這是假新聞」。

 

5. 華為將發布一款直接對標ChatGPT的多模態千億級大模型產品，名為「盤古Chat」。媒體引述華為內部消息指，預計華為盤古Chat將於今年7月7日舉行的華為雲開發者大會上對外發布及內測，產品主要面向政府和企業客戶。另據天眼查顯示，華為技術有限公司近期申請註冊了兩枚「Huawei NetGPT」商標，國際分類分別為科學儀器、網站服務，當前商標狀態為申請中。

 

6. 美國導彈驅逐艦鍾雲號及加拿大海軍護衛艦蒙特利爾號3日共同穿越台灣海峽，據報一艘解放軍軍艦一度駛近鍾雲號至相距僅約137米，美軍印太司令部指責中方以危險動作攔截美艦險釀相撞。中國外交部發言人汪文斌強調，美方滋事挑釁在前，中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理合法，安全專業。中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端。另汪文斌表示，外交部副部長馬朝旭5日下午會見來華訪問的美國助理國務卿康達，而外交部美大司司長上午已同康達會談。此外，據《彭博》報道，美國兩位共和黨議員敦促拜登政府通過制裁中國半導體公司長鑫存儲，以反擊中國針對美國晶片製造商美光科技的禁令。

 

7. 國新辦就建設全國統一大市場有關情況舉行國務院政策例行吹風會。國家發改委副主任李春臨表示，將進一步完善市場准入負面清單動態調整機制，健全清單落地實施機制，加力破除各類隱性壁壘，探索更加規範高效的放寬市場准入改革路徑，推動形成更加健全完善的市場准入制度體系，努力營造更加公平暢通的市場准入環境。國家市場監督管理總局綜合規劃司司長朱劍橋則稱，會積極推動《反不正當競爭法》加快修訂，並加快推動《公平競爭審查條例》制定工作。

 

8. 官媒《上海證券報》報道，香港科技大學（廣州）將面向全校教職工及學生上線開放GPT服務。目前GPT服務已完成聯調測試，成為內地率先在校內全面啟用GPT服務的大學。據了解，港科大（廣州）此次推出的GPT服務由港科大（廣州）校長辦公室主導，信息樞紐和資訊科技處共同承建，內容包括GPT-4、ChatGPT，服務對象包括學校全體教職工、學生，服務區域為校園內，使用者僅可通過校園內網絡接入。

 

撰文：經濟通中國組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2023 19:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2023 16:40
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