  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【高息定存】三大發鈔行齊加港元定存息　富邦3個月最高4.5厘

05/06/2023

　　定期存款加息潮持續，繼滙豐及渣打上周相繼加存息後，中銀香港亦上調了3個月、6個月及12個月存息。當中，3個月定存加至3.4厘，而6個月及12個月均加至3.5厘，起存額僅1萬元，適用於特選客戶、中銀理財、私人財富的客戶，透過網上銀行、手機Apps、電話或分行辦理。

 

（資料圖片）

 

渣打3個月及6個月最高4.4厘

 

　　渣打3個月及6個月最高為4.4厘，起存額為10萬元，但只適用於「優先私人理財」客戶及於分行辦理。而該行一般客戶的新資金，6個月最新加至3.4厘，3個月加至3.3厘，起存額為1萬元，客戶可透過分行、電話或網上辦理。

 

富邦推「快閃定期」 3月個最高4.5厘

 

　　另外，創興和富邦亦力搶短期資金。創興最新的1個及3個月港元定存，最新加至4厘，起存額50萬元，客戶透過網上銀行以新、舊資金辦理，均可享上述的「雲利率」。而富邦則推出「快閃定期」，新舊客戶以新資金於分行辦理，起存額最少300萬，3個月定存年息為4.4厘；至於起存額500萬，3個月定存年息則可達4.5厘。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

21.200

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

120.300

異動股

00511

電視廣播

6.070

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 21.200
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 120.300
  • 00511 電視廣播
  • 6.070
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 138.400
  • 02269 藥明生物
  • 43.850
股份推介
  • 00425 敏實集團
  • 21.300
  • 目標︰$24.00
  • 06690 海爾智家
  • 23.600
  • 目標︰$26.30
  • 00746 理文化工
  • 4.950
  • 目標︰--
  • 00763 中興通訊
  • 24.400
  • 目標︰$25.80
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.990
  • 目標︰$5.47
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 338.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.750
  • 00941 中國移動
  • 65.450
  • 00005 滙豐控股
  • 59.150
  • 00388 香港交易所
  • 305.400
報章貼士
  • 01448 福壽園
  • 6.030
  • 目標︰$6.50
  • 06690 海爾智家
  • 23.600
  • 目標︰$26.30
  • 06160 百濟神州
  • 134.100
  • 目標︰$152.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/06/2023 16:26  《盤後部署》港股未彈完恒指料挑戰20000，攜程或試282元

05/06/2023 18:31  港交所公布首批21隻雙櫃台證券，阿里、騰訊及美團等在列

05/06/2023 11:15  陳茂波:重申無意調整辣招，擬為首置市民再放寬按揭成數

05/06/2023 13:36  《外資精點》大摩降恒指目標至21500點，維持中國股票增持

05/06/2023 15:56  【高息定存】三大發鈔行齊加港元定存息，富邦3個月最高4.5厘

05/06/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０８﹒８５億元，買盈富沽建行

05/06/2023 08:15  【大行炒Ｄ乜】中信里昂降三隻濠賭股目標，摩通降港交所至３８８

02/06/2023 17:59  《嚟緊炒Ｄ乜》蔚來下周派發季度業績，中長線目標價１０５銀

05/06/2023 16:57  《財資快訊》美電軟報７﹒８３６４，隔夜拆息較上日跌至１﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】三大發鈔行齊加港元定存息　富邦3個月最高4.5厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》財新服務業PMI佳　人幣即期大跌　A股成交一周低
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：債務上限不足懼　盈利才是硬道理（有片）
品味生活
生活
人氣文章

有種生活

我們的足球員 | 曾遭欠薪、做兩份兼職！當全職足球員不易！現役港超U23足球員黃浩然：職業足球是我的全部、我的世界！
人氣文章

足球俱樂部．主教練

足總杯大戰：曼城贏質素，曼聯博反擊！
人氣文章

智城物語．方展策

AI競賽隱形贏家！NVIDIA技壓Google、Intel、AMD，穩坐AI晶片龍頭，致勝關鍵全靠軟件！
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

茶水間偷聽事件：男神同事曾上過老闆的床？是等價交換還是想太多？
人氣文章

港女講男．妮洛

後知後覺的不倫戀：付出過感情的第三者，真的能理智地分開嗎？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

爵士樂聖地：被美酒加音樂淹沒的城市，於新奧爾良回歸放鬆和真實！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
兩餸飯暗藏三高伏位！營養師：多揀蒸餸！留意高纖菜勁吸油，健康可以揀呢樣 新文章
人氣文章
天熱不排汗？陽氣不足！推介「淮山牛骨湯」，健脾袪濕兼補腎髓
人氣文章
大談自慰血淚史！自慰以前原來罪大惡極、惡病纏身？電療、火燒、刑具、死刑出齊禁慾？每周幾多次自慰才算正常？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2023 20:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章生財有道05/06/2023
【高息定存】三大發鈔行齊加港元定存息　富邦3個月最高4.5厘
人氣文章中國故事05/06/2023
《神州經脈》財新服務業PMI佳　人幣即期大跌　A股成交一周低
人氣文章專訪05/06/2023
【專訪】陶冬：債務上限不足懼　盈利才是硬道理（有片）
人氣文章香港要聞05/06/2023
平機會呼籲勿將精神病與暴力掛勾，若煽動歧視或違法
人氣文章財經熱話05/06/2023
美國前財長薩默斯:若本月暫停加息，7月需追加半厘
人氣文章香港要聞05/06/2023
陳茂波:重申無意調整辣招，擬為首置市民再放寬按揭成數
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金