內房憧憬救市無懼銷售欠佳 股價連番飆升應如何部署？

近期內地經濟包括樓市數據疲弱，惟內房股上周五(2日)因憧憬當局再出台扶持房市措施而飆升，雖見周末未見具體政策公布，昨(5日)略作回吐，但今日(6日)再度發力，其中合景泰富(01813)最多飆逾兩成，完全不受最新公布的上月銷售數據欠佳影響，難道銷售愈差，反可憧憬救市措施更快出台？市場對內地推出措施的預期升溫下，之前跌了不少的內房股可否進一步收復失地呢？應如何部署？

(合景泰富網頁截圖)

中指院：置業情緒回落 5月百強房企銷售按月跌19%

內房銷售增速放緩，中指研究院發布數據顯示，5月內地百強房企銷售額按年增長2.9%，經季節調整後，按月則下降18.8%。今年首5個月，內地百強房企銷售總額2.97萬億人民幣，按年增長8.4%，增幅相比首4個月跌4.4個百分點。中指院解釋，5月市場調整壓力較大，購房者置業情緒繼續回落，導致按月繼續下降。



值得留意，房企近日陸續公布上月銷售數據，其中碧桂園(02007)5月合同銷售金額約182億人民幣，按年跌約36.6%；今年首5個月累計合同銷售1127.6億人民幣，按年減37.1%。雅居樂(03383)5月預售金額為42億人民幣，按年跌約31.48%；首5個月預售金額為246.9億人民幣，跌20.81%。融創中國(01918)5月銷售金額約77.9億人民幣，按年跌39.38%；首5個月累計銷售金額約451.2億人民幣，跌54.3%。合景泰富5月預售額為23.8億人民幣，按年減42.2%。惟越秀地產(00123)5月合同銷售按年升約49.6%至123.55億人民幣，首5個月累計合同銷售695.2億人民幣，按年增1倍。

此外，恒大物業(06666)昨日收市後公布去年純利14.23億人民幣，2021年度虧損3.16億人民幣，兩個年度均不派股息。另去年營業收入118億人民幣，跌10.49%，毛利約27億人民幣，跌25.79%。集團指，控股股東中國恒大(03333)發生流動性危機以來，業務受到一定影響，但去年度來自關聯方的收入約1.4億人民幣，僅佔總收入約1.2%，對整體收入基本沒有任何重大影響。

傳內地擬再出台扶持房市措施 包括降首付、二手佣金等

中指研究院上周發布報告稱，5月樓市供需兩端表現低迷，百城新房價格環比「止漲轉跌」。在當前房地產市場恢復動能有所減弱的情況下，預計6月中央及地方政府將加快推進穩樓市政策的出台，並進一步探索豐富政策工具箱，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期。青島上周五(2日)便推出一系列樓市新政，將放鬆新建商品房及二手房限購，調低非限購區域的首付比例，以及再鼓勵帶押過戶，試點推行棚改房票以支持剛需、改善需求。

此外，據《彭博社》引述消息報道，內地正商討出台進一步扶持房地產市場的措施，因現有政策未能持續推動樓市復甦。消息稱，中國監管部門正考慮降低一些較大城市部分區域的購房首付比例，降低二手樓交易中介費，按照國務院的指引進一步放鬆限購政策等。另政府或將考慮對去年推出的十六條房地產支持措施進行完善和延長。

美銀：周末政策憧憬暫落空 惟優質內房估值吸引

美銀證券發表報告指，內房股上周五因政策憧憬飆升，惟由於內地周末無公布具體政策，加上據《彭博社》報道當局正在考慮的放寬政策似乎並不具有突破性，預料內房股或回吐部分漲幅。不過，國務院在最新的政策聲明中提到加速和分階段推出政策改善商業環境，反映部分支持經濟政策似乎正在進行中。



美銀續指，雖然行業未來存波動性，但優質開發商估值已經下降，提供具吸引力的風險回報，繼續看好市場份額贏家和經常性收入上升的開發商，如華潤置地(01109)、中海外(00688)和龍湖(00960)。另物管股首選中海物業(02669)、萬物雲(02602)和華潤萬象生活。

郭家耀：政策力度有多大成疑 內房暫不宜追入





安里資產管理董事總經理郭家耀指，內房股近日因憧憬政策推出連番飆升，但暫未見政策出台，政策推出後也要看力度有多大，如果只是放鬆限購及降低首付比例等，相信對刺激樓市幫助不大，預料當局最多只在房貸利率方面提供優惠，應不會大幅減息。而房企銷售不振，現金流未見改善，加上內地經濟增長放緩，民眾憂慮收入前景兼預期樓價難升，購房意欲及對樓市信心低迷，內房只是炒作政策憧憬兼作技術性反彈，且已升了不少，暫不宜追入。

內房股今日普遍急升，合景泰富半日升逾一成半，融創中國亦升逾一成，龍湖則升近一成，為表現最佳藍籌。部分物管股亦走高，碧桂園服務(06098)升7.12%報9.78元，中海物業升4.68%報8.28元，融創服務(01516)升6.45%報2.31元，綠城服務(02869)升6.85%報4.37元，金科服務(09666)升3.88%報11.24元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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