《午市前瞻》恒指守19300後市樂觀 蘋果AR裝置偏貴難熱賣

恒生指數半日收報19206，升98點或0.51%，主板成交553.46億元。恒生中國企業指數報6521，升57點或0.89%。恒生科技指數報3865，升24點或0.64%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報334.6元，跌3.6元或1.06%，成交25.68億元;美團收報123元，升1.4元或1.15%，成交14.57億元;阿里巴巴-SW收報83元，升0.25元或0.3%，成交12.6億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(高偉電子網頁截圖)

聶振邦：觀望能否企穩19300裂口底部



港股連續第三日反彈，內房股延續升勢，五隻藍籌內房股高踞恒指成分股升幅榜首，良好氣氛下恒指上午最多升超過200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，5月23至24日恒指出現下跌裂口後持績跌至18000水平，現時重返19300裂口底部，觀望今明兩日能否企穩19300水平，成功守穩則後市傾向樂觀，若成交維持較高水平，更可望再挑戰19800阻力。

高偉電子失守16元宜離場

蘋果發布VR/AR頭戴式裝置Vision Pro，產品售價達3499美元，較市傳的3000美元貴，且要待2024年初才正式交貨。隔晚蘋果股價表現向淡，一眾蘋果概念股今早大幅回調，有份供應Vision Pro鏡頭的高偉電子(01415)今早一度急挫逾24%，隨後跌幅收窄至約14%。聶振邦指以蘋果股價表現估計，市場對Vision Pro前景不感樂觀，定價高企反映背後研發成本偏高，估計因售價高昂，開賣初期銷情難以樂觀。



他指，早前高偉等蘋果概念股跟隨蘋果股價一同上升，現時亦難免跟隨回調。他建議持貨者可觀望16元支持，若可守穩則後市仍有機會回升，但若失守16元，則宜止蝕離場。

舜宇牛皮 小米無肉食

至於其他手機相關股份，舜宇(02382)走勢穩定，主要橫行區間為72至78元，但目前科技股積極回升，不建議入手橫行股份。另外，小米(01810)跟隨科技股回升，較大阻力位位於11.8元，但現價計潛在升幅不多於10%，投資吸引力較低。

高偉電子自5月中以來多次升至19元水平受阻，今早急挫最多24.5%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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