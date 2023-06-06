蘋果MR產品被指價錢貴出貨遲，立訊精密跌半成

萬眾期待的Apple開發者大會WWDC終於舉行，正如外界預料，今次重點落在Apple首款MR混合實境裝置「Vision Pro」上，但產品售價達3499美元，較市傳的3000美元貴，且要待2024年初才正式交貨。

過往不少科技企業亦推出過頭戴式的虛擬現實設備，但是由於產品售價高且實用度低，未曾受市場歡迎，天風國際分析師郭明錤昨晚就推文，蘋果新推出的MR頭戴裝置若發布成功，將對3D交互設計與3D電腦圖像帶來巨大影響，但從長期來講，產品能否取得成功，關鍵因素在於能否與AI及AIGC高度整合。郭明錤指出，投資者明顯對Apple的MR頭戴裝置興趣降低，因其未來兩年內可能仍難對供應商有顯著收入與利潤貢獻。

A場MR概念股急跌，清越科技(滬:688496)瀉16.1%，長盈精密(深:300115)跌15.1%，智立方(深:301312)挫11.8%，榮旗科技(深:301360)跌10.2%，兆威機電(深:003021)跌停，雙象股份(深:002395)跌8.5%，美迪凱(滬:688079)跌8.1%，博眾精工(滬:688097)走低7.7%，立訊精密(深:002475)跌5.3%。

撰文：經濟通中國組

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