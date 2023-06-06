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沙特額外減產百萬桶　油價油股獲大行唱好　三桶油哪隻最值博？

06/06/2023

　　全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯承諾從7月起進一步減產每日100萬桶，刺激國際油價昨日(5日)一度飆半成，惟其他石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)成員國維持現有減產措施到2024年，油價最終收市升不足1%，於今日(6日)亞洲交易時段更下挫約2%。不過，「三桶油」今日仍可造好，其中中石油(00857)收市仍升逾2%，可能因油價及油股均獲大行看好，近日「股神」巴菲特也密密增持美國石油巨頭西方石油，不知「三桶油」何時可買入，哪隻最值博呢？

 

(Shutterstock)

 

沙特7月起額外每日減產100萬桶　油價昨曾飆半成

 

　　OPEC+周日(4日)舉行會議，宣布達成產量協議。沙特宣布，7月自願每天額外減產100萬桶，為該國數年來的最大減產力度，令其產量降至900萬桶/日，為2021年6月以來的最低水平。沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman又表示，7月的額外減產可能會延長，為了原油市場穩定，沙特將採取一切必要行動。OPEC+其他成員國則同意將已有減產計劃維持到2024年，使總減產量達每日466萬桶。

 

　　沙特自願額外減產，刺激國際油價昨日一度飆半成，但升幅其後收窄。紐約期油最高見每桶75.06美元，收市升41美仙或0.57%，每桶報72.15美元。倫敦布蘭特期油最高見每桶78.73美元，收市升58美仙或0.76%，每桶報76.71美元。部分交易商認為沙特難憑一己之力改變油價下跌趨勢，油價因此先升後回。

 

高盛微升今年布油預測　澳盛銀行料年終升至100美元


　　高盛指，沙特額外在7月每日減產100萬桶的行動，對油價產生輕微利好作用，有助消除一些庫存，該行向上修訂今年布蘭特油價預測平均值1至6美元，端視沙特可以維持額外減產時間多久而定，早前高盛預估到今年12月布蘭特期油價格將達每桶95美元。澳盛銀行則稱，因為沙特和OPEC將在市場遇到任何障礙時提供支持，投資者可能會增加看漲押注，因此維持布蘭特原油每桶100美元的年終目標。

 

　　另澳洲聯邦銀行能源與礦產商品策略師Vivek Dhar表示，沙特自7月起自願減產100萬桶/日，預計將令國際油市今年稍晚陷入短缺，預估至今年第四季，布蘭特原油價格將上漲至每桶85美元，除了預期供應短缺之外，也可望受到中國需求復甦帶動。加拿大皇家銀行分析師則預期，沙特全部100萬桶減產措施會在7月影響市場，此舉為緊縮供應鋪平道路，並為油價設定每桶70美元的底線，然而不可能立即推動油價大漲，因庫存的減少需要時間。

 

巴郡再斥資2.75億美元增持西方石油　持股增至近25%


　　值得一提，「股神」巴菲特看來也押注油價回升，根據其旗下投資旗艦巴郡於上周二(30日)提交的監管文件，在5月25至30日期間，巴郡買入466萬股西方石油，涉資約2.75億美元。是次增持行動為巴郡5月第二次，之前巴郡在5月11至18日連續6個交易日買入西方石油。在本次交易後，巴菲特擁有2.22億股西方石油普通股，市值約130億美元，持股比例接近25%。不過，在5月份的年度股東大會上，巴菲特表示，不會尋求全面收購西方石油，但可能會繼續買入該公司的股票。

大摩料中海油中石油15日內上升　花旗升中石化目標價至5.7元

 

　　摩根士丹利發表報告指，全球最大產油國沙特宣布7月自願每天減產100萬桶，預期短期為油價帶來支持，相信中海油(00883)及中石油股價15日內將會上升，發生機率達60%至70%，予中海油目標價14.4元，中石油目標價6.5元，均維持「增持」評級。


　　另花旗指，中石油及中石化(00386)本年迄今股價分別累升約50%及32%，跑贏大市，或受惠於國企改革。基於精煉油產品需求復甦，以及公司向利潤率更高的汽油/飛機燃料的收益轉變，相信中石油及中石化的股本回報率有所改善。預期中石油或透過管道獲得打折的俄羅斯原油，公司的煉油總利潤(GRM)或將進一步受惠。至於中石化雖然受俄羅斯原油影響較小，但其作為內地最大的煉油商，仍可受惠燃料需求和GRM復甦。在內地石油巨頭中首選中石油，予目標價6.4元，維持「買入」評級，另將中石化目標價由4元升至5.7元，評級由「中性」升至「買入」，對其今明兩年的每股盈利預測各上調17%及24%。

溫傑：中海油中石油都偏貴　惟中石油跌至5元可吸

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，油價若跌至近70美元值得一博，但中海油及中石油現時股價都已不便宜，中海油除早前隨大市跌至11.5元外，比油價仍跑贏太多。預期油價很難大升，而若要博油價低位反彈寧吼中石油，但跌至5元較值博，事實上，4月中開始其股價於5至5.5元橫行，期間也曾試過3次跌近5元。至於巴菲特買的是美國石油股，和「三桶油」不同，今年美國油股盈利展望樂觀，並改變以往不喜派息作風，而中國油股要留意在油價大升時會被徵收暴利稅。

 

　　溫傑又認為中石油較中石化更值博，中石化雖然息率較高，但有一些下游及零售業務，未必太受惠油價上升，如油價向好，更有需要入口石油致成本增加，而中石油自己開採石油比重較高。不過，無論選買哪隻油股，都不建議靠油股收息，所謂收息股或高息股不止要看周息率，還要看股價波動性，油股未來半年升勢可否延續難料。

 

林嘉麒：料中海油可重回13.2元　中石油近5.1元可吼

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於「三桶油」中偏好中海油，他於今日《hot talk 1點鐘》節目指，中海油基本面較易掌握，油價料在油組開完會後將有一段時間處於70美元以上，料對中海油股價有支持，應可重回13.2元。至於中石油，雖然股價走勢較佳，上周跌至50天線即反彈，且已彈至5月高位附近，可能是炒作內地經濟復甦對下游產業有幫助，另受惠天然氣需求，但股價要在逆市中破頂不容易，回落至近5.1元才可考慮。

 

　　「三桶油」今日齊上升，惟以中石油表現最好，收市升2.61%報5.51元，中海油則升0.16%報12.22元，中石化升1.4%報5.06元。

 


 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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