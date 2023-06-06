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楊何蓓茵:公務員薪酬調整不以追通脹為目標

06/06/2023

 

行政長官會同行政會議今早討論，今年度公務員的加薪方案，公務員事務局局長楊何蓓茵在會後見傳媒表示，中、低層公務員劃一加薪4.65%，首長級及高層公務員加2.87%，生效日期追溯至今年4月1日。

　　她強調，行會已充份考慮及平衡薪酬調整機制下的六大因素，包括香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、公務員職方訴求、公務員士氣及薪酬趨勢調查淨指標後，同意今次政府提出的方案。

 

　　被問及目前加幅是否未能追回通脹時，她指出，政府每年都會考慮薪酬調整機制下的六大因素，每一年都是獨立決定，每年的考慮已反映在當年的加幅之上，故不存在考慮往年的考慮點。她又指，並不同意公務員加薪幅度，是追不到通脹，根據以往多年數據，公務員整體加薪幅度是跑贏通脹，又指公務員薪酬調整機制的目標，從來不是追通脹。

 

　　楊何蓓茵續指，要讓公務員留在公務員隊伍或吸引新人加入，公務員薪酬要與競爭對手可比，但強調並不只涉及薪酬因素，當局會努力讓同事工作有滿足感，提供培訓機會，做好選拔人才制度，讓他們有晉升機會，形容現行措施有效。

 

撰文：經濟通採訪組

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