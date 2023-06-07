  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

大市仍缺利好消息疊加聯儲或再加息　企穩19300升勢可望持續

07/06/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股雖稍見起色收於19000點之上，惟北水上日（6日）轉方向，淨流出港股逾81億元，超越前周的整體淨流出規模，當中以與大市相關的ETF遭北水拋棄，反映現時港股上升動力有限？5月以來全國煤炭市場價格持續下跌，拖累內地動力煤價格挫至近兩年最低，天氣因素又能否帶動相關股份於夏季反彈？現時成本控制工作難保仍有盈利？華潤電力(00836)在A股市場分拆，能否成為股價向上催化劑？內房企陸續公布5月銷售數據，惟行業表現參差，論內房是否現曙光仍言之尚早？中央出手托內房，何時才見成效？蘋果公司(AAPL)發布最新MR頭戴裝置Vision Pro發售詳情後，相關概念股急挫，高偉電子(01415)上日更大插19％，原因何在？蘋果新品熱潮大不如前，連帶相關股份都不宜投資？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

124.800

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

124.700

異動股

01024

快手－Ｗ

58.500

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 124.800
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 124.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.500
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 124.100
  • 00669 創科實業
  • 75.300
股份推介
  • 03969 中國通號
  • 3.360
  • 目標︰$3.75
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.240
  • 目標︰$13.36
  • 01347 華虹半導體
  • 26.350
  • 目標︰$29.60
  • 00425 敏實集團
  • 21.550
  • 目標︰$24.00
  • 06690 海爾智家
  • 23.500
  • 目標︰$26.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.050
  • 00700 騰訊控股
  • 338.800
  • 00388 香港交易所
  • 308.800
  • 00941 中國移動
  • 63.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.500
報章貼士
  • 03868 信義能源
  • 2.200
  • 目標︰--
  • 09983 建業新生活
  • 2.830
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 50.850
  • 目標︰$66.20
熱炒概念股
即時重點新聞

07/06/2023 09:23  恒指高開227點報19327，網易升5%，京東漲4%

07/06/2023 09:00  【聚焦人幣】官媒:經濟數據雖不足形成樂觀預期但人幣不乏強支撐

07/06/2023 08:36  【大國博弈】外媒指布林肯擬未來幾周訪問北京，或與習近平會談

07/06/2023 08:23  【外圍經濟】SEC周一才控幣安，周二又告Coinbase違規

07/06/2023 07:50  《國金頭條》金融和科技板塊續推美股上漲，標普500處牛市邊緣

07/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８１﹒３億元，買中移動沽盈富

07/06/2023 08:37  【大行炒Ｄ乜】富瑞降創科１８％目標，大摩點評醫療ＣＸＯ股份

02/06/2023 17:59  《嚟緊炒Ｄ乜》蔚來下周派發季度業績，中長線目標價１０５銀

07/06/2023 09:47  《財資快訊》美電跌報７﹒８４１５，一周拆息較上日跌至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

北京市首次發現猴痘病例，已隔離治療
人氣文章

新聞>90後投資達人 - 朱公子

2024/25年將會係加密貨幣嘅黃金時代，點樣喺今年把握呢個大好機會？
人氣文章

新聞>開市Good Morning

大市仍缺利好消息疊加聯儲或再加息　企穩19300升勢可望持續
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

瞄準授權合作優勢！台灣羽毛球運動品大玩聯乘，產品熱賣雙贏！面對兩大挑戰，如何應對？
人氣文章

健康解「迷」

打鼻鼾、愈瞓愈攰？可能是睡眠窒息！影響可大可小！甚至情況下要做睡眠測試？
人氣文章

健康大晒

荷里活廣場斬人案 | 出現妄想？幻覺？了解精神分裂症！專科醫生：精神病患者涉暴力不常見！點鼓勵患者求醫？家人朋友溝通要有技巧
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

愈成熟愈有說服力？60+護膚代言人關之琳、Tilda Swinton、尹汝貞，如何活得精彩亮麗？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

11年間升值3倍？名錶炒賣的熱潮不斷，另一枚罕見百達翡麗再以高價成交！
人氣文章

港女講男．妮洛

相見好同住難？沒完沒了的家務、不復存在的私人空間，同居生活真如理想般甜蜜嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
數碼港初創社群發揮科技力量　憑敢創　齊抗疫
人氣文章
經常感冒？正氣不足、免疫力差！患大病風險都增加！中醫針灸助醫治兼調理
人氣文章
無性婚姻：有感情，性就變得不重要？親近對方的意欲不再，結果只剩下無盡失落感
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2023 10:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2023 10:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2023 10:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/06/2023 10:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事07/06/2023
北京市首次發現猴痘病例，已隔離治療
人氣文章90後投資達人 - 朱公子07/06/2023
2024/25年將會係加密貨幣嘅黃金時代，點樣喺今年把握呢個大好機會？
人氣文章開市Good Morning07/06/2023
大市仍缺利好消息疊加聯儲或再加息　企穩19300升勢可望持續
人氣文章財經熱話07/06/2023
SEC周一才控幣安，周二又告Coinbase違規
人氣文章財經熱話07/06/2023
【虛幣世界】幣安Coinbase齊遭控告，加密貨幣逆流而上
人氣文章中國故事06/06/2023
《神州經脈》國有大行或降存款利率　券商投行降薪　滬指失三千二
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金