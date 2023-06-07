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《午市前瞻》恒指19800料為反彈阻力 創科風頭火勢不宜沾手

07/06/2023

　　恒生指數半日收報19285，升185點或0.97%，主板成交457.24億元。恒生中國企業指數報6545，升65點或1.01%。恒生科技指數報3911，升77點或2.02%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報336.8元，升5.6元或1.69%，成交31.9億元;美團收報124.9元，升3.1元或2.55%，成交13.2億元;阿里巴巴-SW收報83.75元，升1.4元或1.7%，成交10.48億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(創科實業網頁截圖)

 

曾永堅：市場憧憬穩樓市措施出台


　　隔晚多隻在美上市中概股高收，恒指今日高開227點，報19327。科技股開市造好，網易(09999)高開4.99%，報145.3元；京東集團(09618)高開3.96%，報147元；百度(09888)高開3.31%，報134.1元。內房股方面，上日反彈7.76%的龍湖(00960)，今日高開3.16%，報18.92元。


　　恒指由5月31日低位18044回升，6月2日更大漲733點，並且重上10天線。今早走勢尚算平穩，暫時升破20天線。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股近日重現生氣，除了因為美國債務上限的危機暫時解除外，市場憧憬中央刺激經濟的措施，特別在穩定樓市方面，內房股連日上升，帶動恒指反彈。
　　不過，他提到市場未來仍會關注聯儲局本月中的議息結果及美國通脹數據，而中美關係亦影響資金回流港股，恒指料在19800為短期反彈阻力。


沽空機構狙擊創科陸續有來


　　沽空機構Jehoshaphat Research於較早前刊發報告，再度狙擊創科實業(00669)，並認為該公司正大規模地欺詐其大客戶家得寶(Home Depot)至少已有4年時間。創科實業發澄清公告指出，認為兩份Jehoshaphat沽空機構報告均屬虛假，載有誤導性及毫無根據的指控。


　　創科上日股價跌4.73%，收報70.45元，盤中一度跌至68.65元的年內低位。今日則高開3.48%，早段升幅曾擴大至逾5%。


　　曾永堅表示，過去有涉及海外業務的上市公司，在誇大盈利銷售上引起市場疑慮。縱使沽空機構最近兩次的報告內容均缺乏充分理據，但已影響市場信心，並相信有關狙擊會陸續有來。他續指，歐美息率及外來經濟環境疲弱的兩大因素，將令創科股價難以重振聲威，短線料反覆下試68.5元，投資者不宜在風頭火勢的狀況「接飛刀」。

 

創拜再創沽空機構狙擊，但股價今早輕微低開後持續上升，最多升近7%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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