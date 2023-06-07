寧德時代瀉6%，特斯拉獲美補貼或影響兩者合作關係

美國政府網站顯示，所有特斯拉(Tesla)旗下全部Model 3車型都符合7500美元的電動汽車稅收抵免條件。根據美國政府的《通脹削減法案》，只有北美生產的電池和車輛才能獲得政府的稅收優惠。市場猜測特斯拉Model 3汽車的稅收抵免可能對中國電池製造商的供應鏈產生負面影響，寧德時代(深:300750)今早低開後跌幅擴大，現瀉6.1%，報205.91元人民幣。



寧德時代早前表示，公司與客戶戰略合作關係沒有發生變化，會持續深化和提升。此外，針對電池是否被美國海關扣押的問題，寧德時代方面表示，經核查，沒有相關情況。



特斯拉入門級Model 3的起價為32740美元，在獲得美國稅收減免後，再次低於傳說中的35000美元大關。特斯拉的美國官網顯示，每輛新的Model 3在美國都有資格獲得7500美元(約53175元人民幣)的稅收減免。



大摩將寧德時代目標價下調約16%



另外，摩根士丹利發出研究報告稱，看到電池材料公司的利潤率逆風大部分已被股價反應，但寧德時代可能在市場份額和利潤率方面面臨的風險在增加，將公司評級從同等權重下調至低配。報告指出，預計短期電池產能依然過剩，使得價格戰不可避免，今年下半年二線電池製造商可能會採用更加激進的價格戰略以獲得市場份額，將寧德時代目標價下調約16%至180元人民幣。

撰文：經濟通中國組

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