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港交所：投資者對人民幣櫃台初步反應良好

07/06/2023

　　港交所(00388)將於本月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台」。港交所聯席營運總監、股本證券主管姚嘉仁表示，初步投資者「反應幾好」，在人民幣國際化發展需時達致成熟階段，相信在推出人民幣雙櫃台後會形成生態圈，包括拆借等市場會因應市場需求而發展，認為本港金融業界可發挖投資者和服務商機會。
　

 

券商可選擇是否提供跨櫃台服務
　
　　姚嘉仁在傳媒簡介會上指出，現時香港人民幣存款總額接近1萬億元，除了存款和保值功能外，相關資金也正尋找投資工具，認為香港作為離岸人民幣的重要中心，交易所提供更多人民幣產品選擇，有助產品發行商構建投資組合和風險偏好，更好符合香港市場需求。被問到新模式推出後對港股交投的影響，他稱，交易所希望為市場提供更多選擇，以滿足市場多元代根本性需求。


　　港交所上周正式完成雙櫃台端對端、實習環節。姚嘉仁提到，人民幣計價產品早在2010年已經存在，相信大部分券商具備相關配套和功能，人民幣計價產品交易也相當成熟，日後券商可根據市場發展、需求以及自身的商業邏輯決定是否支持港幣、人民幣計價證券轉換的跨櫃台功能。
　
人民幣櫃台南向交易暫未有開通時間表
　
　　內地投資者初步未能透過港股通交易人民幣計價港股。姚嘉仁指出，兩地交易所需時將營運模式細節進一步敲定，開通不存在交易量等條件，希望在業界支持和參與下，促進人民幣櫃台交易活動，向內地市場提供更多誘因，相信在政府和證監會推動下，能實現相關配套措施，重申暫時未有開通的時間表。


　　姚嘉仁又指，人民幣計價證券的相關產品在港發展空間巨大，如現時以人民幣計價的ETF也有相應的風險管理工具，人民幣櫃台模式推出後，可吸引本身有人民幣投資需求的市場人士參與，從而發展相關的風險管理產品應市，相信人民幣計價證券會提供衍生品發展的機會。

 

港交所：雙櫃台模式在正式啟動前將有更多證券獲批

 

　　港交所(00388)聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，「港幣-人民幣雙櫃台模式」於本月19日實施，目前獲批雙櫃台證券有21隻，由今年1月至4月起計，相關證券的股本證券佔日均成交量約四成，預計雙櫃台莊家有9家，而推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」將進一步推動人民幣國際化進程，亦鞏固香港作為離岸人民幣中心的地位。

 

（Brendan攝）

 

　　他指出，留意到有部分公司早前提出申請新的人民幣櫃台，部分公司準備工作正在進行中，相信雙櫃台模式在正式啟動前，會有更多證券獲批，稍後會再作公布。

 

　　他又提及，在雙櫃台模式初期運行階段過後，會分階段增加雙櫃台證券，而下一步，內地投資者將可透過港股通交易人民幣計價證券。

 

　　他續指，人民幣櫃台證券的交易及結算安排大致與港幣櫃台證券相同，大部分市場參與者已可以提供人民幣櫃台交易，雙櫃台莊家已可以進行跨櫃台交易。

 

 

撰文：經濟通採訪組

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