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【虛幣世界】市場憂慮SEC起訴交易所，比特幣急跌

08/06/2023

　　本周早些時候，美國證券交易委員會(SEC)對Binance和 Coinbase提起訴訟，投資者對其擔憂揮之不去，加密貨幣急跌，其中比特幣跌至26000美元水平，BNB按日下跌 7.6%，Cardano的ADA、Polygon的MATIC和Solana的SOL都是美國證券交易委員會備案文件中提到的市值排名前10的代幣，最近暴跌6%至9%。


　　Web3加密和法定服務提供商YouHodler的市場主管Ruslan Lienkha分析指出，由於美國證券交易委員會的訴訟，該公司預計加密貨幣會有數天甚至數週的波動性將持續出現，他認為市場似乎處於更好的狀態，並且為可能的結果做好了更充分的準備，因加密貨幣市場參與者在管理風險方面比兩三年前做得更好。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報26395.52元，升0.21%(24小時比較．下同)；以太幣現報1835.26，升0.17%；艾達幣報0.3216元，跌0.22%；瑞波幣報0.5179元，跌0.07%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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