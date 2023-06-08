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恒指目前為技術性反彈　首級阻力位留意250天線約19600點水平

08/06/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　恒指上日（7日）最多升逾300點，午後升幅略為收窄，於20天線（約19240點）附近爭持，全日收報19252點，升152點，但成交只得約800幾億。目前恒指仍未成功突破今年1月以來形成的下降軌阻力，大市成交亦未見起色，限制反彈空間？攜程集團(09961)今年首季轉賺33.75億元人民幣，收入更翻倍至92億元，純屬低基數效應？次季要維持強勁增長需具備甚麼條件？內地5月以美元計價出口跌7.5%，創四個月以來最大跌幅，外部需求疲弱，焦點或放在提振內需？下半年復甦進度有望加快？哪隻內需股較值搏？下半年內地官媒引述消息指，多間國有大行今日起將下調存款利率，或為政策降息鋪路？經濟下行壓力加大，市場憧憬中央再出手谷經濟，哪隻內銀股有較大投資價值？

 

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