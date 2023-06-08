攜程首季虧轉盈獲富瑞唱好急升 出遊旺季臨近旅遊股可看高一線？

藍籌新貴攜程集團(09961)公布業績，得益於旅遊市場顯著復甦，今年首季扭虧為盈賺近34億人民幣，收入翻倍，富瑞指其業績勝預期，予目標價379元，今日(8日)最多升近半成，創一個月高。現時臨近下半年出遊旺季，旅遊股可否看高一線呢？除攜程外又有否其他選擇？

(攜程旅行官網截圖)

攜程首季轉賺近34億人幣 收入按年升1.2倍



攜程首季歸屬股東淨利潤約33.75億人幣，按季升64%，相對去年同期淨虧損約9.89億人幣。非公認會計準則下淨利潤20.65億人民幣，按季升3倍，去年同期虧損3600萬人民幣。經調整EBITDA為28億人民幣，去年同期為9100萬人民幣，上季為2.86億人民幣；經調整EBITDA利潤率為31%，去年同期為2%，上季為6%。期內收入約92.11億人幣，按年升1.24倍，按季升83%，超過2019年疫情前同期；毛利約75.61億人幣，升1.49倍。其中住宿預訂營業收入為35億人民幣，按年升1.4倍；交通票務營業收入為42億人民幣，升1.5倍；旅遊度假業務營業收入為3.9人民幣，升2.1倍；商旅管理業務營業收入為4.5億人民幣，升1倍。

攜程解釋，首季國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，國內的酒店預訂量同比增長超過100%；本地遊酒店預訂量較2019年疫情前同比增長150%；出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的40%以上；公司國際OTA平台的機票預訂量同比增長超過200%，較2019年疫情前同比增長超過100%。攜程董事會執行主席梁建章表示，世界在今年初變得更加開放和緊密，公司對全球旅遊業的前景和未來的機遇保持樂觀。





富瑞：攜程首季業績勝預期 予目標價379元

富瑞發表研究報告指，攜程首季總收入及非通用會計準則淨利潤均勝預期。總收入按年增長124%至92億人民幣，較市場預期和該行預期高出14.4%。非通用會計準則營業利潤為26億人民幣，而該行估計為15億人民幣。非通用會計準則淨利潤達20.7億人民幣，高於市場預期和該行分別預測的12.5億人民幣和10.9億人民幣。



富瑞予攜程「買入」評級，目標價379元，將關注其近期旅遊需求趨勢及對下半年的預期、國內市場住宿情況和價格趨勢、今年出境旅遊和海外住宿趨勢、第二季和今年國內航空、火車和公交運輸量和價格趨勢等。





同程旅行首季多賺2.7倍 富瑞升目標至25.6元摩通降至18元

另一旅遊股同程旅行(00780)早前已公布首季業績，純利3.78億人民幣，按年升2.74倍。經調整溢利5.04億人民幣，按年升1.06倍。收入25.86億人民幣，升50.53%；毛利19.41億人民幣，升55.72%。富瑞指，同程旅行首季整體收入及非國際財務報告準則盈利均超出預期，目標價由24.2元升至25.6元，維持「買入」評級。花旗指，對同程旅行強勁增長勢頭感到驚喜，這得益於其穩固的市場份額增長、推動變現和強大的執行力，維持「買入」評級，目標價24元。

摩通指，同程旅行首季業績勝預期，對公司逐步復甦的步伐感到滿意，但在中國互聯網板塊估值低迷下，同程或不會提供更優越的風險回報，目標價由18.5元降至18元，維持「中性」評級。摩根士丹利指，同程旅行首季總票務量、收入及純利同創歷史新高，收入及經調整純利勝市場預期分別5%及24%，預期旅遊市場復甦及公司市場份額提升趨勢於第二季仍然持續，但考慮內地互聯網板塊向下估值重評，目標價由21元降至20元，評級「增持」。

端午節機票預訂進入高峰期 預訂量較上周增57%

值得一提，航旅縱橫大數據顯示，目前端午節機票預訂已進入高峰期，截至6月6日，端午假期的國內機票預訂量超過140萬，比一周前增長近57%。根據目前機票預訂情況，端午節假期期間，國內機票平均支付價格(不含稅)約為985元人民幣，比今年「五一」期間下降約20%；出入境機票平均支付價格(不含稅)約為3753元人民幣，比「五一」期間下降8%左右。

郭思治：若攜程保持增長勢頭可挑戰300元 同程旅行累升太多

今日《開市Good Morning》節目請來香港股票分析師協會副主席郭思治，他指攜程首季收入翻倍受惠去年同期內地仍處疫情期間的低基數，復常後出遊人數大幅增加，令攜程首季能虧轉盈賺30幾億人幣，若往後三季盈利相若，全年至少可賺100億，以公司市值約1700億計，市盈率僅17倍不算貴，第二季若能保持這樣的勢頭，股價可望挑戰300元大關。事實上，疫情過去，內地經濟復常，首先受惠一定是旅遊，預訂酒店及機票需求很大，唯一要擔心經濟因素，因經3年疫情後內地很多企業出現財困，尤其內房出問題拖累下游70幾個行業，或多或少影響經濟及消費。而經過3年疫情民眾首次有機會出遊，反應一定熾熱，但限於時間及金錢不會每月都出遊，故攜程第二季增長很大機會稍為放慢。中國有10幾億人口，相信個人旅遊會有持續性，但商務旅遊則要看經濟因素。雖然端午節及暑期臨近，旅遊需求大，但如見第二季增長放慢，策略上就不宜太進取。

(《開市Good Morning》節目截圖)

至於同程旅行，郭思治指其多少也可受惠旅遊需求增加，但現價要再升有難度，始終由11.6元開始升，單計最近就由14、15元再升至逾17元，累積升了不少，早已「升定先」等好消息，很多人可能正在食胡，現時買入即高位接貨，應等一等。

攜程半日升4.17%收報279.8元，最多升4.77%至281.4元，成交2.47億元，同程旅行則跌1.58%報17.44元。其他旅遊相關股表現各異，中國中免(01880)跌1%報118.5元，復星旅遊文化(01992)升3.11%報7.96元，中國生態旅遊(01371)無升跌報0.63元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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