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《午市前瞻》恒指19500阻力巨大 內銀股短炒宜吼位獲利

08/06/2023

　　恒生指數半日收報19177，跌74點或0.39%，主板成交440.6億元。恒生中國企業指數報6492，跌48點或0.75%。恒生科技指數報3870，跌50點或1.29%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報330.6元，跌5元或1.49%，成交23.14億元;阿里巴巴-SW收報82.7元，跌1.35元或1.61%，成交12.15億元;美團收報121.9元，跌1.6元或1.3%，成交11.77億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(建行網頁截圖)

 

連敬涵：聯儲局若加息恒指勢穿萬九點

 

　　美國聯儲局將於下周議息，港股早前大幅反彈後，近日腳步放慢，昨日大市總成交額更跌至只有800億元水平。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指反彈至19400已見初步阻力，相信於19500的阻力會更大，因為早前大市處於強力支持位，目前成交偏低，加上市場觀望中美經濟數據及下周聯儲局議息結果，預期議息結果公布前，港股仍會處於低成交狀態。他預料恒指短線於19000至19500區間上落，若聯儲局繼續加息，恒指將失守19000。

 

下調存款利率刺激幫助不大


　　工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、建設銀行(00939)、中國銀行(03988)和交通銀行(03328)在內的五大國有銀行今日再度下調存款掛牌利率，活期至5年定期分別下降5至15個基點不等。連敬涵指，降低存款利率妻助降低銀行成本，但較大原因是內地希望讓更多資金流入市場。


　　他指，即使有措施刺激投資及消費，但內地市況未算活躍，投資者未有投資目標下，也難以將資金投入市場，故減息最終對銀行及市場的正面作用有限。 

 

  他又提到，近期內銀股反彈有可能只是炒作降低存款利率，短線難再有炒作消息，故今日公布相關消息後或會回落，建議低位博反彈者可考慮沽貨獲利，若要向上突破，須待大市升破19500阻力。

 

建行6月初跌近250天線見支持後反彈。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

工商銀行日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中國銀行日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

交通銀行日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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