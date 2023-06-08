【大行炒D乜】花旗評電力股 大摩、瑞信評廣汽 一表盡掌握
08/06/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2023 15:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2023 15:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2023 15:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/06/2023 15:30
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