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《神州經脈》陸家嘴論壇開幕　六大國有銀行降存款利率

08/06/2023

　　陸家嘴論壇今日（8日）在上海開幕，一行一局一會領導首次集體發聲。滬深股市早段疲態持續，午後炒政策市，中字頭集體拉漲，帶動滬綜指倒升，全日升0.5%，報3213.59點，時隔兩日後收盤回歸三千二之上，深成指收升0.13%，惟AIGC、晶片等板塊下跌，創業板指收跌0.28%。

 

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交8596億元（人民幣．下同），按日增加5.5%，陸股通今日淨流入29.5億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開近百點子後，匯價多次跌穿7.14關口，但臨近午盤中國外管局局長潘功勝表態稱，中國有能力維護外匯市場穩定，午後A股反彈，美元指數也回吐部分漲幅，人民幣收復多數早前跌幅，全日收報7.1275，較上個交易日4時30分收盤價小跌15點子，兩連跌，續創2022年11月30日以來逾半年新低。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1280，較上個交易日跌84點子，三連跌，續刷2022年11月30日以來逾半年新低，上個交易日報7.1196。

 

今日新聞精選

 

1. 第十四屆陸家嘴論壇8日起一連兩天在上海召開，人民銀行行長易綱、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中證監主席易會滿，以及人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝均有出席並發言。易綱稱人行將支持上海國際金融中心建設，打造國際金融資產交易平台，加快綠色金融發展等。李雲澤宣布正式啟動上海再保險國際版，另強調會堅決消除監管的空白和盲區，持續整治金融市場亂象。易會滿則指中證監將持續加強市場交易行為的監測監管，對內幕交易、市場操縱等違規行為堅決予以打擊。潘功勝就認為，近年中國的金融周期相對穩健，背後是中國長期堅持穩健的貨幣政策，而在全球主要經濟體普遍面臨高通脹困擾背景下，中國真實利率維持高位，凸顯人民幣保值能力。

 

2. 六大國有銀行8日起下調存款利率，活期存款利率降至0.2%，2年期定期存款利率降至2.05%，3年期定存利率降至2.45%，5年定存利率降至2.5%。中金發表報告，認為今次減息後，未來1至2年存款平均利率仍有約20個基點的進一步降息空間，如果假設存款利率跟隨貸款利率調降，存款利率有望下調25個基點回到2017年水平。光大證券首席金融業分析師王一峰表示，存款「再降息」為LPR報價下調提供緩衝墊，三季度不排除擇機啟動MLF降息，又預計今次國有大行或將再次帶動中小銀行逐步跟隨下調存款利率。

 

3. 國務院辦公廳近日印發《國務院2023年度立法工作計劃》，當中顯示《人工智能法》已列入立法計劃，草案預備年內提請全國人大常委會審議，意味著中國官方將推動全國層面的人工智能專門立法。另外，中文在線、同方知網、中國工人出版社等26家單位共同發布國內首份有關AIGC（生成式AI）訓練數據版權的倡議書，倡議多方合作共建AIGC版權保護生態的開端，國內AI企業對大模型訓練數據要有版權意識，亦為AIGC研發者就規避版權爭議提供方向性指引。

 

4. 內地端午節3天假期將於22日展開，旅遊服務平台飛豬發布「端午假期出遊風向標」，顯示近一周的端午假期出遊預訂量較上周以接近翻倍的速度繼續增長，其中跨省遊訂單比重接近90%。截至目前，端午假期首日及前一日的火車票預訂量同比勁增超30倍；端午假期機票預訂量同比增長超7倍，租車預訂量同比增長近4倍，出境遊預訂量同比增長超15倍。另中國鐵路上海局集團有限公司表示，今年鐵路端午小長假運輸期限為21日至25日，總計5天，期間該集團公司預計發送旅客1500萬人次，超過2019年同期客發量兩成以上。

 

5. 比亞迪董事長王傳福表示，汽車行業已進入淘汰賽階段，不競爭不會有繁榮，競爭才有優勝劣汰。新能源汽車變革是一場技術革命，企業制勝首先要有核心科技，如果只是簡單拼裝，活下來的概率很小。另長安汽車董事長朱華榮表示，預計到2025年，中國需要的動力電池產能為1000-1200GWh，惟目前行業產能規劃已經達到4800GWh，當前動力電池產能嚴重過剩，產業必將回歸到理性狀態。此外，據內媒《36氪》報道，特斯拉正在動員中國供應鏈企業去墨西哥建廠，希望複製一座上海工廠。至於市場擔憂特斯拉或放棄寧德時代轉向其他電池供應商，以滿足美國政府全額稅收抵免的要求，據《彭博》報道，花旗認為不太可能，且花旗在美國當地的聯繫人與特斯拉銷售確認，電池類型沒有變化。

 

6. 內地基金再不能顯示實時估值，消息在7日盤中發酵，官媒《證券時報》證實，監管機構要求基金公司需在6月16日前下架盤中估值服務，並要做好投資者解釋工作，向投資者說明盤中估值不準確也無實際意義，避免引發投訴風險。至於下架原因，報道引述業內人士稱是因為涉及數據合規和數據差異兩大問題，且實時估值對基民投資理念產生錯誤引導，迎合了基民追漲殺跌心理，導致不理性的加減倉行為，強勢渠道亦會藉此對基金公司提出不合理的透露持倉的要求，故當局強制要求平台下線基金實時估值服務，本質上是為了引導正確的長期投資理念。

 

7. 內媒引述杭州房產中介報道，當地有地產商推出買房送黃金活動，最多可送兩斤黃金，折合達47.28萬元，相當於約八折優惠。另外，全國人大常委會和國務院最近相繼公開了2023年度立法工作計劃，備受關注的個人所得稅法修訂和房地產稅立法均未涉及。中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，考慮到今年經濟社會形勢，穩字當頭，立法計劃未提個稅法修訂和房地產稅法，今年應該不會推進個稅改革和房地產稅改革試點。

 

8. 中國駐美國大使謝鋒應邀出席美中貿易全國委員會為其履新舉行的歡迎活動時發表演講，指出兩國應相互尊重、和平共處、合作共贏，探索新時期中美正確相處之道。謝鋒又稱，美各界人士最大的願望是中美關係止跌企穩。中方一如既往重視中美關係，願與美方共同努力，把握正確方向，推進對話合作，拆除危險燃爆點，以實際行動落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，爭取中美關係早日回歸正軌。

 

撰文：經濟通中國組

 

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