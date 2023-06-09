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【虛幣世界】SEC控告交易所，加密貨幣市場持續低迷

09/06/2023

　　美國證券交易委員會(SEC)最近對Binance和Coinbase提起訴訟，消息令加密貨幣市場持續低迷，雖然首次申請失業救濟人數飆升至2021年以來的最高水平，這表明持續緊張的勞動力市場可能正在放鬆，在美國央行尋求減緩通脹的過程中，勞動力市場緊張一直被視為障礙。


　　但值得關注的是，Glassnode 的數據顯示，美國境內的比特幣交易量已經發生了地域性變化。自2022年年中以來，美國境內持有或交易的比特幣供應量下降了11%，其中大部分餘額轉移到了亞洲市場。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報26451.75元，跌0.18%(24小時比較．下同)；以太幣現報1845.79元，升0.01%；艾達幣報0.3218元，跌0.34%；瑞波幣報0.5232元，跌0.095%。
　
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 10:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 10:02
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