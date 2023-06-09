港股缺水兼人幣續弱 恒指短線難望起色 首級阻力19300點

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

隔晚（8日）美股三大指數全線上揚，當中標普500指數更已踏入技術性牛市，港股今日（9日）能否跟升？惟現時港股面對眾多不明朗因素，下周聯儲局議息前，大市或維持低成交？人民幣（CNY）續弱，又會否成為拖累港股後腿的一環？不過重美元債的內房板塊上日跑贏大市，當中碧桂園 (02007)更升逾一成，成表現最好藍籌！官方出手扶持內房，或是行業復甦的曙光？參考內房企上月合同銷售數據，情況竟與官方口徑有別！現時準上車客的買房信心程度是否同步？近期工業級碳酸鋰價已回穩至每噸30萬元人民幣之下，短期內難再見鋰電雙雄落鑊？只能吼實行業消息作短線部署？另外，潘Sir亦會提醒大家投資日股的注意事項，助你避開海外投資陷阱！

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