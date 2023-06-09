  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港股缺水兼人幣續弱　恒指短線難望起色　首級阻力19300點

09/06/2023

 

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　隔晚（8日）美股三大指數全線上揚，當中標普500指數更已踏入技術性牛市，港股今日（9日）能否跟升？惟現時港股面對眾多不明朗因素，下周聯儲局議息前，大市或維持低成交？人民幣（CNY）續弱，又會否成為拖累港股後腿的一環？不過重美元債的內房板塊上日跑贏大市，當中碧桂園 (02007)更升逾一成，成表現最好藍籌！官方出手扶持內房，或是行業復甦的曙光？參考內房企上月合同銷售數據，情況竟與官方口徑有別！現時準上車客的買房信心程度是否同步？近期工業級碳酸鋰價已回穩至每噸30萬元人民幣之下，短期內難再見鋰電雙雄落鑊？只能吼實行業消息作短線部署？另外，潘Sir亦會提醒大家投資日股的注意事項，助你避開海外投資陷阱！

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

126.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.400

異動股

01024

快手－Ｗ

57.600

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 126.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.350
  • 01024 快手－Ｗ
  • 57.500
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.860
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 33.050
股份推介
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.650
  • 目標︰$7.50
  • 00921 海信家電
  • 17.500
  • 目標︰$18.80
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 280.800
  • 目標︰$320.00
  • 01681 康臣葯業
  • 5.020
  • 目標︰$5.80
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.510
  • 目標︰$2.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.350
  • 00700 騰訊控股
  • 334.600
  • 00001 長和
  • 49.150
  • 01024 快手－Ｗ
  • 57.500
  • 00005 滙豐控股
  • 59.950
報章貼士
  • 00016 新鴻基地產
  • 102.900
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 280.800
  • 目標︰$303.00
  • 00921 海信家電
  • 17.500
  • 目標︰$18.80
熱炒概念股
即時重點新聞

09/06/2023 09:22  恒指高開34點報19333，周大福升5.5%，翰森製藥跌5%

09/06/2023 09:32  【聚焦數據】內地5月CPI同比漲幅回升至0.2%，略低預期

09/06/2023 10:07  【大國博弈】美媒:布林肯最快下周訪問中國

09/06/2023 09:25  《異動股》周大福高開逾5%，全年純利跌兩成惟連特息派1元

09/06/2023 10:03  《本港樓市》消息：私人參建居屋不以清水樓推售，政府不再包底

09/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４８億元，買盈富沽建行

09/06/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通升希慎至增加權重，大和升攜程至買入

09/06/2023 10:09  《財資快訊》美電軟報７﹒８３４２，隔夜拆息飆升至３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】攜程、周大福績後大行點睇？一表盡覽快靚正
人氣文章

新聞>財經熱話

相比中央救市與否　內房經營情況主導股價表現　吼入可留意三股份
人氣文章

新聞>開市Good Morning

港股缺水兼人幣續弱　恒指短線難望起色　首級阻力19300點
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

難兄難弟抗通脹
人氣文章

市場最熱點

恒指20天線危危乎| 攜程績後急彈| BDI三連升 部署航運股？
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

荷里活廣場兇案│廚師持兩圓櫈不懼危險制止疑兇！平民英雄有樣睇？即睇這位「隱世廚俠」2大面相特徵
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

沉浸式互動劇場體驗《閃亮搖曳的雪》：藉著一場遊走旅程，感受心靈重生
人氣文章

Beauty

趕走夏天悶熱感！清新柑橘調香水推介：MFK佛手柑淡香精、Diptyque夏日之光、Le Labo Bergamote 22
人氣文章

Beauty

性感演出《The Idol》！關於Lily-Rose Depp的4件事：擺脫不了的星二代標籤、曾歷腎衰竭，放棄學業為登上荷里活舞台
健康好人生 Health Channel
人氣文章
打鼻鼾、愈瞓愈攰？可能是睡眠窒息！影響可大可小！甚至情況下要做睡眠測試？
人氣文章
床上打卡攻防戰：和另一半拍床照，卻換來膽戰心驚的下場？
人氣文章
衰仔、衰女、衰老公、衰老婆
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 11:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 11:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 11:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/06/2023 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態09/06/2023
美國參議員提出立法禁止航管局購買中國製的無人機
人氣文章大行報告09/06/2023
【大行炒D乜】攜程、周大福績後大行點睇？一表盡覽快靚正
人氣文章財經熱話09/06/2023
相比中央救市與否　內房經營情況主導股價表現　吼入可留意三股份
人氣文章國際動態09/06/2023
白宮否認報道指中國在古巴設竊聽站收集美訊息
人氣文章開市Good Morning09/06/2023
港股缺水兼人幣續弱　恒指短線難望起色　首級阻力19300點
人氣文章國際動態09/06/2023
美國前總統特朗普被控不當處理機密文件，下周將出庭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金