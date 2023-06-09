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【大行炒D乜】攜程、周大福績後大行點睇？一表盡覽快靚正

09/06/2023

 

 

 

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09/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４８億元，買盈富沽建行

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09/06/2023 12:04  《財資快訊》美電升報７﹒８３６７，一周拆息較上日升７０基點

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 13:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 13:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/06/2023 12:45
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