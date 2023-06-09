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【FOCUS】M2勁難改通縮趨勢　破題或在「統一大市場」

09/06/2023

　　西方備受通脹粘性困擾，中國的情況卻相反－－過去12個月，廣義貨幣(M2)餘額勁增逾30萬億元，居民消費價格(CPI)卻從「2」字頭節節跌至零附近，工業生產者出廠價格(PPI)更連續八個月負增長。官方、民間就是否已步入通縮各執一詞，但應對之道都指向家庭和企業資產負債表修復。



服務業消費價格按月轉跌



　　 國家統計局周五(9日）公布，5月CPI按年升0.2%(預期：0.3%），雖較4月的0.1%略遠離零值，但若單計新漲價因素，-0.3個百分點較4月的-0.2個百分點惡化，且按月跌幅從4月的0.1%擴至0.2%。更不祥的是，受惠疫後復常、面對面場景消費火爆的服務業，價格按月轉跌0.1%，其中交通工具、旅遊分別跌0.4%、0.6%。

 

 


　　再看PPI，5月按年跌4.6%(預期：4.3%），錄2016年3月以來最大降幅，折射國際大宗商品價格疲軟和廠商競爭性降價；而黑色、有色、煤炭、非金属矿物製品環比跌幅擴大，或進一步印證疫後赶工告一段落。

 


　　工業出廠價格倒跌，跟4月按年縮水逾18%的規模以上工業企業利潤、落後整體固投的製造業投資增速表現一致，陷入更惡性通縮循環的風險正顯現。



存貸差高企有記錄第二高



　　儘管消費品、工業品新漲價因素雙雙告負，坊間的「通縮論」亦不絕於耳，但按央媽強調的判斷通縮的標準－－「兩個下降、一個伴隨」，即價格持續下降、貨幣供應量呈下降趨勢，且通常伴隨經濟衰退，經濟並沒有出現通縮。

 

 


　　不過，相比爭論定義，如何應對才是關鍵。回想上一輪2012年-2016年通縮期間，PPI曾連續54個月告負，中央經濟工作會議於2015年底祭出供給側改革(去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板)；但今次的癥結顯然在需求端，包括企業利潤受壓而不願投資，居民負擔沉重而不願消費，歸根結底指向資產負債表相當脆弱乃至衰退。

 


　　此即解釋了何解貨幣供應端的M2大幅膨脹，而金融機構截至4月底的存貸差，卻錄47.3萬億元的有數據記錄以來第二高；換言之，天量資金躺在銀行未轉化為投資和消費。如何撬動？看看商務部、發改委、市場監管總局周一(5日）就建設全國統一大市場的吹風會，「健全城鄉统一的土地和勞動力市場」可圈可點。

 

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