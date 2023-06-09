海防道大樹倒塌壓私家車，詹志勇指不必要鞏固斜坡影響樹根生長

尖沙咀海防道一棵大樹倒塌，壓住一輛私家車，消防接報到場將司機救出，他送往伊利沙伯醫院，治理後出院。建築署表示，倒塌樹木為石栗，位於署方負責護養的註冊斜坡上，並非古樹名木。



建築署指，今年4月14日進行每半年一次定期樹木風險評估檢查時，沒有發現腐爛跡象及受真菌或蟲害影響。事發後已派員到場檢視塌樹，初步視察塌樹底部有內部腐爛情況，加上近日天氣不穩而導致意外。署方已完成附近樹木的初步複查，將盡快安排進一步詳細複查，以進行相應的樹木護養工作。



有街坊表示，本港即將迎來風季，擔心再發生意外，希望當局定期檢查樹木狀況。



教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇指，政府2000年代在九龍公園興建香港文物探知館，並在室外位置興建露天茶座，在斜坡進行鞏固工程，以泥石密封土壤，工程會影響樹根生長。詹志勇指，全港有不少斜坡都有進行鞏固工程，而混凝土影響樹根生長並不容易察覺，即使定期檢查樹木，也未必能夠發現問題，希望當局盡量減少在不必要情況下，鞏固斜坡，避免破壞樹木。

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