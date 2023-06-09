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《嚟緊炒D乜》莎莎受惠零售業銷售復甦，中長線目標4銀

09/06/2023

　　莎莎國際(00178)於下周四(15日)派發截至2023年3月31日止年度成績表，莎莎主要在亞洲從事化妝品零售業務，銷售逾700個品牌，包括護膚品、香水、化妝品、護髮、身體護理產品及美容營養食品等。

 

(李崇偉攝)


　　莎莎截至2022年9月底止六個月業績虧損收窄，錄得股東應佔虧損1.33億元，每股虧損4.3仙。2021年同期錄得虧損1.82億元。於2022年9月30日，集團之現金及現金等值項目為2.03億元，借貸為8000萬元。


　　期內，集團營業額減少2.9%至15.5億元，整體毛利減少2.3%至5.73億元，毛利率則增加0.3個百分點至37%。佔總營業額63.5%的香港及澳門業務，營業額減少9.3%至9.85億元，分部虧損收窄至8226萬元，同店銷售則微增0.8%。於2022年9月30日，集團於香港及澳門有80間店舖。


　　佔總營業額19.3%的線上業務，營業額減少2.6%至2.99億元，業績轉盈為虧，錄得分部虧損1961萬元；內地業務營業額減少16.7%至1.2億元，分部虧損擴大至4356萬元，同店銷售按當地貨幣計算減少16.8%。馬來西亞業務營業額增長1.4倍至1.47億元，業績轉虧為盈，錄得分部溢利1225萬元。


發盈喜料年度業績虧轉盈


　　另外，莎莎發盈喜，預料截至2023年3月31日止年度業績轉虧為盈，錄得純利約5000萬至7000萬元。2022年同期則錄得虧損3.44億元。


　　截至今年3月31日止年度下半年，集團純利約1.83億至2.03億元，主要受惠於成本結構優化和毛利率得以增長，截至去年12月31日的第三季度實現邊際淨利潤；香港及內地恢復通關後，今年3月31日止第四季度香港及澳門的銷售錄得增長；香港及澳門在過往年度稅務虧損的遞延稅項資產確認為大約8100萬元，並預期利用該等虧損抵銷未來的應課稅溢利。


　　技術走勢方面，莎莎於6月1日低見1.33元後，該低位與去年11月低位0.96元形成高低腳，9RSI回升至42水平，錢駿建議現水平1.45銀買入，由於香港與內地已通關復常，加上本港零售銷售復甦，相信對莎莎有利，短線上望1.9銀，中長線以4銀為最終獲利目標，跌穿0.96銀止蝕。

 

莎莎國際今日(9日)升1.42%收報1.43銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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