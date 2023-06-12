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【虛幣世界】市場避險情緒出現，部分山寨幣曾跌兩成

12/06/2023

　　由於美國證券交易委員會(SEC)對加密貨幣交易所Binance 和Coinbase提起13種代幣被指控為證券的訴訟，幣安宣布暫停美國區法幣對虛幣之服務，只能提供幣幣交易，消息引起市場恐慌，於上周六（10日）Solana (SOL)、polygon(MATIC) 和cardano(ADA)在數小時內下跌了25%，這導致Twitter上一些人懷疑，是否有一家大型加密基金，在流動性相當低的市場條件下出售了他們持有的資產。


　　另外，bnb(BNB)、狗狗幣(DOGE)、瑞波幣（XRP)等主要代幣於上週六下跌超過11%。Coinglass的數據顯示，週六凌晨，加密跟踪期貨的清算額接近3億美元，超過本週早些時候創下的九個月創紀錄的清算額。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報25948.99元(美元．下同)，升0.09%(24小時比較．下同)；以太幣現報1750.02元，跌0.16%；艾達幣報0.2725元，升0.22%；瑞波幣報0.5188元，跌0.403%。(ul)
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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